《阿凡達：火與燼》第3集如何開場？前兩集複習與新片5大亮點一次看懂！片長、分級、上映時間一次看
【文 / 黑色馬卡龍】《阿凡達》第3集《阿凡達：火與燼》本週在台上映！全片三個多小時帶觀眾進到全新世界觀，裡頭唯美異世界風景將帶著觀眾進入到潘朵拉星球的史詩大戲！想買票進場觀賞《阿凡達：火與燼》卻又擔心自己沒有複習第1、2集會看補懂第3集？小編聽到大家的心聲啦！本文為大家複習整理前兩集故事情節，並介紹《阿凡達：火與燼》第3集的開場，讓大家無縫接軌！另，第三集的5大亮點也會讓大家一次看懂！
🍿《阿凡達：火與燼》
上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭2 月 1𝟳 日 全台上映
導演：詹姆斯·卡麥隆
演員：山姆·沃辛頓、柔伊·莎達娜、雪歌妮·薇佛、史帝芬·朗、凱特·溫絲蕾
片長：3 時 17 分
分級：保護級（6+）
《阿凡達：火與燼》前兩集在演什麼？
《阿凡達》第一集於 2009 年問世，當時世界對於 3D 電影有很多想像，但唯有《阿凡達》是真正將 3D 電影的優點發揮到極致的作品，因此至今仍是影史之最。片中將人類騎龍飛翔的快感、以及 3D 電影立體的視覺奇觀營造到極致，影迷至今仍為「聖樹種子飄滿戲院」的觀影經驗津津樂道！故事方面，講的是男主角「傑克·蘇里」原為半身不遂的海軍陸戰隊成員，他到潘朵拉星球出任務並將自己的意識轉移到人造納美人「阿凡達」身上，與納美公主奈蒂莉相戀，兩人最後一起抵抗企圖過度開採潘朵拉星球的地球軍隊。
在第二集《阿凡達：水之道》中，傑克·蘇里以阿凡達的肉身與奈蒂莉結婚生子，地球人因環境惡化而再度返回潘朵拉星殖民。全家人避居礁人族部落，學會了與海洋和平相處，卻又再度面臨到大反派邁爾斯·柯邁斯的追殺。過程中傑克·蘇里與奈蒂莉的大兒子奈特言不幸死亡，儘管最後傑克·蘇里一家人還是成功抵禦外敵，無法回覆的傷痕卻已然造成。
《阿凡達3》看前5大必知亮點：
1.傑克·蘇里家庭成員與各自擅場
傑克·蘇里一家人可說是「多元成家」的極致。除了媽媽奈蒂莉是純正的「四隻手指頭」的納美人之外，包括傑克·蘇里和他們所生的三個孩子們都是五隻手指頭的混血兒。另外，還有加碼另外兩個孩子，一是《阿凡達》第一集中雪歌妮·薇佛所飾演的「葛蕾絲博士」以阿凡達肉身在無性生殖的情況下所產下的女兒「綺莉」，她是傑克和奈蒂莉的養女。綺莉擁有與生物溝通的超能力。
另，大反派邁爾斯·柯邁斯上校死前將兒子「蜘蛛」遺留在潘朵拉星球，這個人類後來也成為傑克的義子。至於傑克·蘇里在《阿凡達：火與燼》中親生的孩子剩下二子「婁克」和小女兒「小杜」，小杜幼小天真需要保護，卻是個心靈純潔的勇敢納美人。二子「婁克」自責自己間接害到哥哥奈特言過世，但同時他在第二集《阿凡達：水之道》中也因在礁人族部落適應良好，而與鯨類「突猑」帕亞坎成為朋友，擁有了礁人族的能力。
2.傑克·蘇里一家再度在戰鬥中建立革命情感！
《阿凡達》打從傑克·蘇里與奈蒂莉相戀之後，對於愛情的忠誠以及對於家庭的捍衛，一向是，全片價值觀。而這也是美國人的基礎家庭價值。即便是到《阿凡達3》，電影仍是緊緊抓住系列裡關於的家庭、環保和信仰的基礎價值，在裡頭產生角色與角色之間的感情連結。而每當他們遭遇到更大的變故，最感人的地方就是家人之間永遠不放棄彼此的互相照顧、甚至為家人挺身而出的純潔心靈強大力量！喜歡傳統好萊塢精神價值的觀眾，《阿凡達3》不會令你失望。
3.《阿凡達3》視覺特效大突破，看到賺到！
《阿凡達》自 2009 年至今，一向是站在世界影壇的科技美學巔峰地位。這次在《阿凡達3》中也不例外：繼第一集《阿凡達》帶人類體驗飛翔的自由感之後，《阿凡達：水之道》帶觀眾潛入海洋世界之美，而在《阿凡達：火與燼》則顧名思義引領大家看到火之於生命的傷害、無情和神秘能量！超乎尋常的視覺效果，將火的靈媒力放大到極致，系列固有的3D技術和CGI再突破，也讓獨特的潘朵拉世界持續升級。喜歡看 teamLab 的觀眾將能夠被《阿凡達》的視覺世界給深深吸引！
4.萬物之靈的力量大於美國軍火和科技！
《阿凡達》系列一直強調在人類強大個科技和軍火之外，有著更高階層的萬物之靈是難以被征服與駕馭，而這也就是全納美人的永恆信仰。《阿凡達：火與燼》透過傑克和與奈蒂莉一家人的冒險，以及他們與人類軍隊之間的抗爭，將觀眾推向更深層次的科技軍火和原始部落之間的衝突！而當然：潘朵拉世界的萬物之靈「伊娃」沒有輸！一起來看生物之靈的信仰，怎麼與地球人的軍火和科技抗衡！
5.政治議題的永恆指涉
《阿凡達：火與燼》以一個多元成家的家庭，先是和觀眾討論了「親生父親」和「養父母」誰和孩子比較親？但也另外探討到當一個家庭遇到危難時，會不會把「養子」當「棄子」？情感糾葛度滿檔！家庭問題也可以上綱到政治議題之上，因為物種之間的對立關係，永遠都是因發戰爭的種子！《阿凡達：火與燼》透過地球人和納美人兩邊的合作與分裂關係，將全片議題從科技與生態衝突提升到生物之間「不共榮共好就等死」的境界，簡直是深層的社會和政治議題討論。
🍿《阿凡達:火與燼》
🍿《阿凡達:火與燼》
上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭2 月 1𝟳 日 全台上映
導演：詹姆斯·卡麥隆
演員：山姆·沃辛頓、柔伊·莎達娜、雪歌妮·薇佛、史帝芬·朗、凱特·溫絲蕾
片長：3 時 17 分
分級：保護級（6+）
