《阿凡達：火與燼》首周預計飆破115億！新登場「曼關人」導演曝靈感來源

《阿凡達：火與燼》曼關人新登場。（圖／二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》票房一如預期創佳績，北美首周票房預計8500萬至9000萬美元，全球可能將飆破3.65億美元。此次備受討論的莫過於新登場的「曼關人」，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）便分享該部落的靈感來源。

「曼關族」的家園在一次火山爆發中被摧毀，因此不再潘朵拉星的信仰「伊娃」，兇殘的他們由「瓦蘭」帶領，將死亡和暴力視為一種淨化的儀式。詹姆斯卡麥隆透露，曼關人的靈感源自他2012年前往巴布亞紐幾內亞時，遇到拜寧人（Baining people）的旅程，當時他便親眼看到拜寧人的火舞。電影中，曼關人綁架了蘇傑克兒女後便跳起了火舞。

曼關人的首領為瓦蘭。（圖／二十世紀影業提供）

真正的拜寧火舞者清一色為男性，會佩戴巨大的動物面具，並迎接當地的靈魂（spirits）與他們一同起舞，這些舞蹈通常在特殊場合舉行，例如慶祝新生兒誕生或作物豐收。

詹姆斯卡麥隆回憶：「他們當時處於一種意識恍惚的狀態，在火焰裡連續跳了七個小時的舞。接著，我看到孩子們跑進那片灰燼地快樂地嬉戲。」那灰燼遍布的畫面帶給他震撼，「當時我並沒想著，我可以把這用在《阿凡達》裡，但這類經歷往往會潛移默化地成為我想像力與夢境的養分。」