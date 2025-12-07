《阿凡達3》宣布香港延後上映 「火與燼」太敏感官方聲明也避用

香港宏福苑大火造成至少159人死亡，尚有人員失蹤，因此事件原本要在12月17日上映的《阿凡達：火與燼》官方宣布延期上映。

官方在粉絲專頁上宣布：「鑒於大埔近日發生的不幸事件，並出於對香港社區的尊重，原定於12月17日上映的《阿凡達3》將延期至2026年推出。」並向所有受到影響的市民致以最深切的慰問，「新的上映日期將會盡快公布，感謝您的理解與一直以來的支持。」也因為《阿凡達：火與燼》片名目前過於敏感，所以中英文聲明中也僅以《阿凡達3》代稱。

《阿凡達：火與燼》香港延後上映。（圖／翻攝自二十世紀影業粉絲專頁）

此外，香港今年耶誕節檔期還有邱禮濤監製、導演、編劇的電影《我們不是什麼》，該片由譚耀文、MIRROR成員AK江𤒹生及Ansonbean陳毅燊主演，但因為故事涉及巴士爆炸案，有提及乘客被燒死的劇情，已於日前宣布延後上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導