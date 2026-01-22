《陽光女子合唱團》主演齊聚歡慶破億！翁倩玉感動：等待47年才遇到這部

電影《陽光女子合唱團》截至22日全台票房近1.4億元，昨日導演林孝謙與編劇呂安弦率領主演陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希現身破億特別歡樂放映場，與觀眾一同分享這份來之不易的喜悅。且除了台灣票房表現亮眼外，馬來西亞上映一周後也奪下單日票房冠軍。

《陽光女子合唱團》陳意涵（左起）、苗可麗、安心亞感謝觀眾支持。（圖／壹壹喜喜提供）

陳意涵笑說自己平時早睡早起，難得參加晚間活動，感謝大家讓電影有如此亮眼的成績。苗可麗則感性分享，練唱〈幸福在歌唱〉時想起母親，深刻感受到「愛從來沒有離開」，也正是電影能引起觀眾強烈共鳴的原因。鍾欣凌提醒大家在寒冷時節好好照顧自己，也別忘了接住身邊的人。

廣告 廣告

苗可麗（左起）、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚分享《陽光女子合唱團》破億心情。（圖／壹壹喜喜提供）

安心亞則希望電影能為努力生活的人帶來力量，「不是一定要變好才值得被愛，真實的存在本身就值得被愛。」孫淑媚更驚喜為壽星觀眾唱生日快樂歌，還送上雞腿製造笑聲。首次演出電影就遇上破億佳績的何曼希，被姐姐們笑虧：「我都等了40年才拿到破億！」鍾欣凌更搞笑說：「我都從青春期等到更年期了！」何曼希哽咽感謝劇組與姐姐們的溫暖，還即興大展舞藝。

《陽光女子合唱團》何曼希大秀舞技。（圖／壹壹喜喜提供）

活動中更驚喜越洋連線至日本，為即將於1月24日生日的翁倩玉送上祝福，全場合唱生日快樂歌。讓原本以為會獨自過生日的翁倩玉感動不已，她表示，等待47年才遇到這部作品，電影能獲得這麼多觀眾喜愛與支持，是她人生中非常重要的高峰。

《陽光女子合唱團》主創團隊與觀眾歡慶亮眼票房。（圖／壹壹喜喜提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導