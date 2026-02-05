《陽光女子合唱團》何曼希第二部電影就當女主角！ 鬆口壓力大「狠甩男星巴掌」

怪物新人何曼希以《陽光女子合唱團》打開知名度，23歲的她近期人氣高漲，IG飆速衝破22萬大關。這次在全新奇幻校園喜劇《無法計算的青春》第二部電影就當上女主角，與邱以太組成「青春CP」，她坦言：「說沒壓力是不可能的，擔心沒有姐姐們帶領會做不好，但我知道一焦慮就很難放鬆，所以不斷提醒自己順其自然。」

《無法計算的青春》近日開拍，該片由億萬票房導演林孝謙監製，綜藝《夜市王》李伯恩首度擔任電影導演，找來何曼希飾演的宋春希性格開朗、直來直往，將展現不同於《陽光》的可愛樣貌。何曼希與邱以太片中是歡喜冤家，邱以太繼《成功補習班》、《夜校女生》再度穿上高中制服，飾演有特殊能力的吳青瀚，電影中與何曼希的「青春CP」屬成績後段班，相處起來一路鬥嘴打鬧，互動充滿火花。

兩人首日對戲在圖書館，為了讀書醒腦要打巴掌，何曼希回憶：「那場戲很緊張，長這麼大沒真的打過人巴掌，之前《陽光》打是借位，這次要真打，瞬間其實很有罪惡感！」邱以太笑說：「拍完這場戲更拉近我們的距離，對戲時更相信對方。」

片中另一組校園風雲人物CP由曾薀帆、姜勝勛演出，曾薀帆參與過《聲林之王2》、女團選秀節目《菱格世代DD52》，擁有不少粉絲，這次跨領域當演員，詮釋校花林明臻，與姜勝勛飾演的曾子學配對，曾薀帆興奮又不安，表示：「第一次演電影，不像舞台上唱跳表演，要學會把情緒留在身體裡，而不是往外放，是我需要重新適應的地方。」姜勝勛則笑說子學很帥、有人氣，但自己私下比較像邊緣人，要把「自信感」演出來是最大挑戰。兩人也花了很多時間聊天認識彼此、對戲培養默契，戲外成為好友。電影預計農曆年前殺青。

《無法計算的青春》改編自同名小說，故事描述高中男孩青瀚意外獲得「看⾒世⼈積分數值」能⼒，與班上最低分的邊緣女孩春希成為奇妙搭檔，展開一場分數改造計畫，在追逐各自夢中情人的同時，逐漸被彼此吸引。

林孝謙表示電影在現實與奇幻之間遊走，有清純的悸動，也有青春必經的酸、甜、苦、辣，無法被精準計算的時刻，正是青春最真實也最動人的樣子。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導