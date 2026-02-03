《陽光女子合唱團》四億票房台片影史第六名！孫淑媚曝遺憾⋯阿公看不到

電影《陽光女子合唱團》票房突破四億元，晉升台灣電影影史票房第六名，上周主創團隊繼續在台北、台中、高雄近距離與觀眾互動。演員孫淑媚表示：「最感動的是很多觀眾陪著我們從一開始走到三億、四億的票房，也想起自己小時候很喜歡到二輪戲院看電影，一次就看兩部。」

童星出道的孫淑媚以前還曾答應要帶阿公去看她演的電影，「那時候自己還沒演過電影，雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，心裡都酸酸的，他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動。」

《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左起）、演員孫淑媚、編劇呂安弦合體宣傳。（圖／壹壹喜喜提供）

苗可麗聊起票房的感想，笑說：「那我就失憶啦！所有不愉快的事情都忘記了！」她經常在社群網路上看看網友對《陽光女子合唱團》的口碑，覺得這部電影把很多人都連結在一起，有時候愛說不出口，但是帶著家人去看電影也是一種愛的表現。

《陽光女子合唱團》苗可麗親切與觀眾互動。（圖／壹壹喜喜提供）

對於跑了多場映後活動，安心亞表示：「雖然有時候會很累，但是看到電影有帶給大家力量，而我也有付出一些小小的心力，就覺得自己在做一件很有意義的事情，也很開心大家給我的回饋。」新人演員何曼希因本片收穫許多粉絲，她提到：「我感受到大家給我的愛跟溫暖，這樣的回饋讓我變得更開心和活潑，很感謝大家對我的喜愛，也在網路和映後看到了許多人的故事，真的很開心自己可以成為大家前進的力量。」

《陽光女子合唱團》演員7LING（左起）、安心亞、何曼希大跳熱舞。（圖／壹壹喜喜提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導