《陽光女子合唱團》四億票房台片影史第六名！孫淑媚曝遺憾⋯阿公看不到
電影《陽光女子合唱團》票房突破四億元，晉升台灣電影影史票房第六名，上周主創團隊繼續在台北、台中、高雄近距離與觀眾互動。演員孫淑媚表示：「最感動的是很多觀眾陪著我們從一開始走到三億、四億的票房，也想起自己小時候很喜歡到二輪戲院看電影，一次就看兩部。」
童星出道的孫淑媚以前還曾答應要帶阿公去看她演的電影，「那時候自己還沒演過電影，雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，心裡都酸酸的，他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動。」
苗可麗聊起票房的感想，笑說：「那我就失憶啦！所有不愉快的事情都忘記了！」她經常在社群網路上看看網友對《陽光女子合唱團》的口碑，覺得這部電影把很多人都連結在一起，有時候愛說不出口，但是帶著家人去看電影也是一種愛的表現。
對於跑了多場映後活動，安心亞表示：「雖然有時候會很累，但是看到電影有帶給大家力量，而我也有付出一些小小的心力，就覺得自己在做一件很有意義的事情，也很開心大家給我的回饋。」新人演員何曼希因本片收穫許多粉絲，她提到：「我感受到大家給我的愛跟溫暖，這樣的回饋讓我變得更開心和活潑，很感謝大家對我的喜愛，也在網路和映後看到了許多人的故事，真的很開心自己可以成為大家前進的力量。」
上週末電影宣傳特別安排了台北、台中、高雄三地不同的演員與影迷碰拳活動，在廳內不僅可以聽到他們唱歌、跳舞還會跟觀眾「練笑話」，猶如一場可愛的電影同歡會，也洗去了看電影的眼淚。這些載歌載舞的表演以及與觀眾的互動一部分來自於導演林孝謙的創意迸發，他希望自己可以...
「鑽石舞台之夜」演唱會將於3月21、22日重返台北流行音樂中心開唱，由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持，卡司話題十足。首場壓軸更請出睽違螢光幕7年以上的余天，與兒子余祥銓同台，並找來昔日秀場戰友黃西田站台，掀起滿滿回憶殺。
南韓男星金宣虎才剛憑藉《愛情怎麼翻譯？》重回事業巔峰，近日卻陷入嚴重的逃稅與非法經營爭議。儘管經紀公司Fantagio火速澄清，但韓媒接連爆出其利用「一人法人」規避高額所得稅，並透過父母帳戶進行可疑資金往來。當地律師更點出，金宣虎因未依法登記產業，最重恐面臨兩年徒刑。
那些年，我們追的「逆轉勝」台灣電影並不少，本文整理《陽光女子合唱團》以及多部台灣觀眾「用新台幣支持」的「票房逆勢上揚」電影作品，一起來盤點。
蕭大陸證稱，自己在拍攝九龍傳說前1個月左右，就和張金鳳分手，但與侯怡君在一起是在戲劇播出以後，結束的前3周至1個月以前發生的事，兩段感情之間相差半年左右。蕭大陸解釋，會很清楚這個時間點，是因為當時製作公司有談九龍傳說的續集簽約，但因為不想和同戲的女主角有感情...
上映時間剛過一個月的《陽光女子合唱團》在2日已經打破4億票房成績，也讓這部電影晉升到台灣電影影史第5名。《陽光女子合唱團》的女主們除了在電影中亮眼表現，連她們映後出席幾乎每場都有不同的驚喜大放送。
「小胖老師」袁惟仁2002年與演員陸元琪結婚，並育有一對兒女，但兩人2016年證實離婚，加上他2018年開始健康出狀況，兒女便長期與媽媽生活。如今袁惟仁驚傳病逝，陸元琪除了透過經紀人發聲，也在社群曬出多張兒女與父親的照片。
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
國片《陽光女子合唱團》持續創下票房佳績，根據最新統計，累積票房已突破4億元，成功擠進台灣國片影史票房第5名，後續賣座仍相當強勁，有機會超越國片影史排名第一票房的《海角七號》5.3億。 《陽光女子合唱團》講述一群女刑犯在監獄中，如何在生命最困頓之際，透過歌聲互相扶持的故事。靠著社群媒體口碑發酵，票房逆勢上揚，幾乎天天戲院場次爆滿。上週，《陽光女子合唱團》僅花一週時間，票房從1億直衝2.5億，接著同樣用一週時間就突破4億，成為近期討論熱度最高的現象級國片。 這樣的盛況，就連文化部長李遠也在臉書上透露，自己為了想看這部電影，結果卻享受到「買不到票」的狂喜。李遠說，他趁著難得星期日上午的空檔，去西門町看最早場的「陽光女子合唱團」，到了戲院外抬頭一看，連早場都加到三場，然後一直放映到次日凌晨，果然威力驚人。 李遠說，聽著電影中歌聲響起，他的眼眶泛淚，感動不完全是來自劇情，而是感動台灣一直還有那麼多人那麼認真、用心的拍著電影，用盡方法行銷、包場，希望能夠吸引更多的觀眾走進戲院，這也讓他想起在2008年國片票房非常低靡的情況下，在試片間看到魏德聖投下巨資完成「海角七號」後，很激動的心情，2008之後
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
知名音樂製作人「小胖」袁惟仁今日病逝，享年57歲。在袁惟仁自2018年腦溢血倒下，隨後因跌倒陷入植物人狀態的長達8年抗病過程中，醫療與長照費用負擔沉重。所幸袁惟仁在圈內有一班好兄弟掏腰包成立基金，以實質行動展現演藝圈的溫情與義氣。袁惟仁還沒有出道之前，就和莫凡以在民歌餐廳駐唱，也和同樣在民歌餐廳駐唱
距離今年NBA季中交易大限台灣時間2月6日只剩下3天，沒想到現在傳出震撼彈，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，快艇目前正與當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）在季中交易大限前達成協議。哈登是在2023年被76人交易至快艇，兩度幫助快艇闖進季後賽，都在首輪出局，哈登本季薪水為3920萬美元，並擁有下賽季4320萬美元的球員選項。本季哈登出賽44場，平均每場有25.4分、8.1次助攻、4.8顆籃板、1.3次抄截，場均上場時間為35.4分鐘，在賽季初期快艇面臨傷病潮時，哈登一肩扛起球隊戰績，近期也升到西區中段班，哈登可說功不可沒。然而近兩場比賽，哈登因為個人因素缺賽，根據報導，騎士將是最積極爭取哈登加盟的球隊，並希望以葛蘭德（Darius Garland）作為籌碼換取哈登加盟；26歲的葛蘭德本季一直在與傷病對抗，日前與76人之戰扭傷腳踝後缺席至今，本季繳出平均18分、6.9助攻的數據。更多新聞推薦• 更多》NBA最新報導
【文／徐宇恩】「因為錢毅約我，我就覺得一定很專業，我人來就好。」中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員君白，一開場就用這句話，為這趟Range Rover Evoque R250 Dynamic SE都會魅影版的北海岸試駕行程揭開序幕，也替 Yahoo新節目《去哪都Car以》定下輕鬆自然的基調。 本集由主持人錢毅駕駛Evoque接上君白，從市區一路往北海岸前進，沒有生硬的規格轟炸，而是在對話與實際駕乘體驗中，讓君白一上車就愛上Range Rover Evoque。
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
電影《陽光女子合唱團》上映僅一個月，今（3）日正式宣布票房突破4億元 大關，成功晉升台灣電影影史票房紀錄第6名，累積速度更毫無放緩跡象。由孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希組成的「女神團」全台走透透參與映後活動，氣氛猶如大型同歡會，憑藉著載歌載舞與「練笑話」的超強舞台底氣，成功催出票房新高度。
女星大S（徐熙媛）於去年2月不幸辭世，留給家人與親友無限思念，逝世滿一周年之際，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2點在金寶山舉行揭幕儀式，整場活動歷時約一小時，在笑中帶淚的氛圍下圓滿落幕，「七仙女」成員皆到場致哀，卻唯獨不見Makiyo，對此，經紀人也回應了。
藝人蕭大陸與女星侯怡君愛情長跑20多年，於2018年結婚，蕭的前女友張金鳳上節目影射侯怡君是「小三」，侯氣憤提告，檢察官認定此事純屬私德問題，依誹謗罪嫌起訴張金鳳。蕭大陸今天（3日）出庭作證，和侯怡君是拍攝《九龍傳說》期間認識，拍攝尾聲才正式交往，他與張金鳳在一起已經是20多年前的事，兩段感情沒有重疊；張金鳳則嗆蕭大陸「講的沒一句真話」。
退休後金流得規劃好！日本有名曾靠公司65萬日圓（約新台幣13萬）報酬生活的高階主管，60歲時半退休仍有錢領，他仍繼續維持高花費應酬活動如打高爾夫，65歲忽視年金停發通知，70歲完全退休，65萬日圓收入沒了，但高花費習慣改不了，於是他白天硬裝和「商業夥伴」持續聚會，晚上則偷偷當司機打工賺錢、維持生活開銷，身體快崩潰也不讓周遭的人知道。
資深音樂製作人「小胖老師」袁惟仁於昨（2）日病逝，享年 57 歲。隨著這位華語樂壇傳奇的謝幕，他生前橫跨數十載、充滿波折的感情生活也再度成為公眾焦點。從輝煌時期的才子佳人美談，到離婚當天引發譁然的緋聞，袁惟仁的情路與其音樂作品一樣，充滿了戲劇性的轉折。
韓劇男神金宣虎深陷逃稅疑雲，儘管現屬Fantagio娛樂已發聲明否認指控，沒想到前東家S.A.L.T Entertainment今（3日）接受採訪卻火上加油，證實當初的確將演藝結算款項匯入金宣虎成立的「法人公司」，強調，「僅是依照演員要求。」