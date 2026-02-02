《陽光女子合唱團》安心亞的愛人是他！蕭子墨又演又唱展全才

演員蕭子墨近來在《陽光女子合唱團》中飾演安心亞的「麥可律師」，兩人隔空發展曖昧情愫，他分享自己已經看了兩次電影，第一次以演員身分出席首映，腦中不斷浮現拍攝過程，第二次完全以觀眾角度被故事帶走，同樣看到爆哭。

對於與安心亞合作，蕭子墨形容對方反應快、互動氣氛相當好，拍攝過程讓他相當放鬆，能迅速進入角色狀態，順利完成包含Beatbox表演在內的角色設定。他也特別感謝導演林孝謙在現場的指導與照顧，讓他可以自在地呈現角色。

蕭子墨和安心亞合作《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

此外，蕭子墨也首度參與港澳地區製作的電影《幸運閣》，上周末他特別出席香港首映會，與觀眾近距離交流，當天多年好友、香港男團MIRROR成員Anson Kong江𤒹生更驚喜現身，以行動力挺他。

《幸運閣》的故事背景設定於1960年代，描繪當時許多福建人移居澳門的生活樣貌，因此片中大量使用閩南語，並穿插粵語。對蕭子墨而言，這次的挑戰不只是語言轉換，更是情緒節奏的切換。他分享，每種語言都有不同的情感速度與表達方式，並非只是把台詞說對而已。

蕭子墨與顏卓靈合作《幸運閣》。（圖／三和娛樂提供）

蕭子墨本身熟悉中文、閩南語、粵語，也會不少英文與韓語，他稱自己「聽比說好」。因為過去擔任韓國練習生期間，長時間處於多語言環境，加上與好友江𤒹生經常以粵語溝通，讓他逐漸熟悉不同語言的節奏與語感。為了不讓語言成為表演上的負擔，他在拍攝前更反覆聆聽錄音，以融入角色。

在《幸運閣》中，蕭子墨與顏卓靈有不少對手戲，他是存在於奶奶回憶中的關鍵人物，為了呈現角色所承載的年代感與情感重量，他刻意放慢動作與語氣，讓表演更顯溫柔內斂，希望觀眾感受到的不是單一人物，而是一段被珍藏的情感記憶。

接下來，蕭子墨持續在影視與音樂齊步推進，將於三月推出第三首單曲〈最好我先愛你〉，目前也正投入動作犯罪電影《即刻刺殺》的拍攝，將展現反差形象。

Anson Kong江𤒹生驚喜力挺蕭子墨與顏卓靈。（圖／三和娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導