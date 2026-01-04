《陽光女子合唱團》專訪／何曼希初演戲氣勢不輸前輩！曾赴韓當練習生 劈腿尬舞來真的

電影《陽光女子合唱團》除了集結多位人氣女星熱舞高歌飆演技，還有一位新生代演員在片中耍狠撂話、動不動就劈腿尬舞，氣勢完全不輸其他眾前輩們，她是何曼希，不同於角色「劉宥芯」的霸氣，23歲的她充滿陽光青春的魅力，對於人生首次專訪還有些青澀害羞，更能映照出她強大的表演能量。

何曼希當時透過海選獲得角色，順勢簽進了導演林孝謙的公司。此次與多位知名演員同台演出，她坦言難忘陳意涵的強大氣場，兩人又有不少對戲，讓她起初擔心彼此頻率對不上。不過這份不安在第一次排練後徹底改觀，前輩們都相當放鬆，讓她瞬間放下壓力，並學到表演重點在於吸收內化角色、保留現場即興的彈性，而非制式地背誦。

何曼希初次演戲，消化壓力盡力詮釋角色。（圖／小娛樂）

私下陳意涵還鼓勵她別害怕哭戲，笑說自己也是這樣一路走來，並傳授拍哭戲前必須「狂喝水」的小秘訣。何曼希聊起第一場哭戲，是在垃圾場與安心亞、孫淑媚起爭執後，陳意涵出面緩頰的場景，導演要求她只能落下「一滴眼淚」，加上在宜蘭監獄拍攝，時間相當緊湊，前輩們都在現場陪她淋雨，讓她壓力山大。

何曼希有多場情緒相當重的戲，尤其是被黑道大哥侵犯的場景，對初次演戲的她實屬不易，前輩們前一天還特別幫她做心理建設，工作人員也都會不時關心她的狀況，但其實事前排練過多次，她感謝劇組給予滿滿的安全感，讓她更能安心投入在表演中。

尤其何曼希為本片苦練鋼管舞，練到身上滿是瘀青和挫傷，求好心切的她在劇組安排課程之前，先自己找了舞蹈教室學習基本功，猶記第一次上鋼管她害怕到在上頭尖叫，由於有倒掛等高難度動作，導演擔心她受傷，另外找了替身，但不服輸的她最後仍成功完成拍攝，

何曼希三歲就學習芭蕾，對表演有極高熱忱。（圖／小娛樂）

片中的「劉宥芯」年僅19歲就入獄，背後有充滿心酸的苦衷，對於未來感到迷茫，不再相信身邊的人，因而將自己武裝起來。何曼希詮釋時在氣焰上拿捏的分寸與導演討論許久，常常是怒氣比動作更先衝出來，她笑說剛開始要撂狠話有點難，甚至常講到嘴巴打結，最後編劇讓她以習慣的方式將台詞，才呈現出如此自然的耍狠模樣。

其實在準備角色初期時，何曼希擔心因為是第一次演戲，無法將「宥芯」真實地呈現給觀眾，因此在拍攝前除了做足角色功課、塑造背景，也反覆將宥芯的所有經歷灌輸給自己，完全沉浸其中，導致整個人長時間處於相當壓抑的狀態，心理壓力極大，拍攝前因此瘦了三公斤。不過開拍後，幸福有愛的團隊讓她胖回三公斤。

何曼希當時也試著在現實中以「宥芯」的心態生活，過去總是相當謹慎、給人距離感的她，變得比較活潑大膽，表達更多情緒，連同學都發現她的不同之處。就算已經殺青許久，她仍感謝宥芯帶著她看到了更寬廣的世界，更勇於接觸陌生的人事物。

劇組滿滿的愛讓何曼希的電影初體驗相當幸福。（圖／小娛樂）

從三歲開始學過芭蕾、國標、現代、Kpop等舞風，何曼希不時還會在社群小露身手，電影中的熱舞場景更是驚豔觀眾。熱愛表演的她16歲還曾到韓國當練習生一年多，後來遇到疫情返台，把握時間完成高中學業。被問及是否有女團夢？她透露當時只是享受表演的過程，還沒確定想當演員還是歌手，但現在的她選擇將重心放在演員，希望能透過不同到角色帶給觀眾許多感受和能量。

目前還在就讀大學的何曼希，決定朝演員之路發展。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪