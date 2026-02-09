《陽光女子合唱團》登台片影史票房冠軍只差一步！苗可麗開心「學生粉絲變多」

電影《陽光女子合唱團》全台票房累積4億8800萬，站上台灣電影影史票房第二名，距離超越冠軍《海角七號》5億3千萬只差一步，主創團隊周末仍勤跑謝票活動。

導演林孝謙率領苗可麗和陳庭妮前往台南，尤其本片在台南南紡威秀影城單家進帳2300多萬的票房成績，傲視全台。只見許多粉絲特製「方科長請罵我」、「想被罵」的手舉牌吸引苗可麗注意，她也現場還原片中一場合唱團團員被誤會偷竊，她挺身而出大罵警察的劇情；陳庭妮更與全場觀眾猜拳送春聯。

苗可麗分享，因為演出《陽光女子合唱團》被許多國高中生觀眾認識，感受到許多年輕觀眾的熱情，甚至連逛街的時候都會被包圍，笑稱自己的粉絲年齡層有往下的趨勢，讓她很開心。陳庭妮也提到，自己搭高鐵就已經感受到許多影迷的熱情。

導演林孝謙率領苗可麗和陳庭妮前往台南謝票。（圖／壹壹喜喜提供）

曾愷玹片中飾演子晴被送養後的媽媽，許久沒有新片的她人氣飆高，她笑稱電影上映後狂被網友Tag，導致社群媒體的通知狂響。編劇呂安弦也拿出陳意涵以劇中惠貞的角色寫給子晴媽媽的信，當中寫道：「我不是不想靠近她，而是因為我希望她的人生可以輕一點、亮一點，不必替任何人承擔過去……」讓映後變成了電影另外一個花絮彩蛋。

《陽光女子合唱團》編劇呂安弦帶著曾愷玹、羅晨恩現身台北場謝票活動。（圖／壹壹喜喜提供）

