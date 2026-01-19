《陽光女子合唱團》監獄放映收容人也看哭！票房逆勢成長將破億

《陽光女子合唱團》票房破億在即。（圖／壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》票房逆勢成長，連續兩個周末票房皆為正成長，截至18日全台票房來到9472萬，將成為導演林孝謙、編劇呂安弦和女主角陳意涵繼《比悲傷更悲傷的故事》後，再一部破億票房之作。

本片集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮、何曼希等演員，許多觀眾陸續在社群分享看完電影後，哭到一把鼻涕一把眼淚，全台威秀影城貼心地在影廳外提供抽取式面紙，也特別安排電影放映字幕全部跑完才開燈，延長大家收拾情緒的時間。

鍾欣凌在映後巧遇《我的婆婆怎麼這麼可愛》飾演她孫子的王宥謙。（圖／壹壹喜喜提供）

上周末鍾欣凌出席多場映後活動，面對許多影迷哭到不能自己，她分享：「我女兒念幼稚園的時候不就是去吃點心、睡午覺，怎麼會有壓力，但是醫師說其實小朋友去學校每一個社交對他們都是壓力，其實每個小孩或是大人都在經歷一些高低起伏，但這會讓你的人生開出一朵花，然後愛著接住你的人，當別人的太陽。」安心亞在片中耍狠、飆髒話，化身大姐大，一改女神形象，她也在映後被許多觀眾要求踹人、扯頭髮，與觀眾熱情互動。

安心亞發面紙給觀眾。（圖／壹壹喜喜提供）

此外，法務部矯正署臺中女子監獄在電影上映前聯繫電影公司，希望有機會放映給無法到戲院觀看的收容人欣賞，導演林孝謙、編劇呂安弦、演員何曼希也特別出席，只見收容人看到頻頻拭淚，當片中角色遭受不公、最終獲得正義的段落出現時，全場更是起立鼓掌。

其中一位帶著年幼孩子在獄中生活的母親感性表示：「在監獄裡帶著孩子生活，心裡其實很不好受，但看到電影裡的人沒有放棄，我也提醒自己要努力成為孩子的好榜樣。」她表示孩子是她的「小陽光」，希望未來能成為讓孩子驕傲的媽媽。

《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦、演員何曼希到臺中女子監獄和收容人觀影互動。（圖／壹壹喜喜提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導