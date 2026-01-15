《陽光女子合唱團》票房倒吃甘蔗 觀眾哭一片⋯有望逼近七千萬
電影《陽光女子合唱團》上映邁入第三周，票房如倒吃甘蔗，截至14日全台票房4199萬元，14日單日票房為550.7萬元，又比前一日增加，本周有望逼近七千萬大關。
《陽光女子合唱團》專訪／何曼希初演戲氣勢不輸前輩！曾赴韓當練習生 劈腿尬舞來真的
《陽光女子合唱團》去年底在台上映，面對多部好萊塢強片，前兩周票房約2700萬元，最近靠著觀眾口碑在網路發酵，許多網友分享在電影院哭得一把鼻涕一把眼淚的狀況，自12日起榮登單日全台票房和單日觀影人次冠軍，馬來西亞也已於今日上映。
本片由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙與編劇呂安弦再度攜手打造，改編自韓國電影《美麗的聲音》，但片中受刑人的故事取材自許多台灣真實案件，韓版的阿嬤最後被槍決，不過台灣自2004年開始就沒有女性死刑犯伏法，所以結局也稍作調整，主創並非完全翻拍，而是在田調上做好做滿，更符合台灣背景。
尤其邀請到翁倩玉睽違多年再參演台灣電影，導演林孝謙透露：「我們三顧茅廬花了好幾個月才讓她重出江湖，原本擔心她的體力，全家先去看她的演唱會感受一下，結果她載歌載舞兩小時，我就放下心來，完全沒問題。」讓觀眾得以見識翁倩玉的動人演技。
主創團隊本周全力催票，17日飾演「王姐」的鍾欣凌將現身台南部分場次的映前映後以及台南武聖夜市；飾演「阿蘭」的安心亞則會出現桃園、新竹部分場次映前映後；18日鍾欣凌回到台北宣傳，近距離與影迷交流互動，詳請可洽《陽光女子合唱團》官方粉絲團。
