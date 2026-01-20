《陽光女子合唱團》票房正式破億！2025四部台片締造億級成績
電影《陽光女子合唱團》票房一周比一周高，19日正式破億，且因本片於去年12月31日在台上映，成為繼《96分鐘》、《角頭 — 鬥陣欸》、《泥娃娃》後，2025年第四部票房破億的台灣電影。
《陽光女子合唱團》專訪／何曼希初演戲氣勢不輸前輩！曾赴韓當練習生 劈腿尬舞來真的
導演林孝謙和編劇呂安弦繼《比悲傷更悲傷的故事》後再度打造出破億電影，今（20）日林孝謙發文感謝各界支持，尤其上映首周口碑仍在發酵的困難時期，大家仍獻上加油打氣，讓他形容：「每一張電影票都來得不容易。」目前以及接下來還有許多優秀、各類型的電影上映，「這些都是我們對於這塊土地的愛，也誠心希望大家能持續走進戲院，多多支持彼此，互相牽成。因為電影，從來都不是一個人的事，是我們對於人性的探索與分享，對於社會美好的期望。」
《陽光女子合唱團》在社群掀起口碑，正式上映邁入第三周起票房如倒吃甘蔗般攀升，連續兩個周末票房皆為正成長，如此走勢也掀起各界熱議。團隊21日也將推出破億場感謝觀眾支持，並邀請到主演陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、何曼希到場，映後還會加映「電影特別彩蛋」，詳情請洽電影官方粉絲專頁。
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 35
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 9
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 56
《臥底洪小姐》好看嗎？朴信惠扮20歲菜鳥，展現有趣老靈魂！高庚杓瘦回高顏值穿西裝太帥了
《臥底洪小姐》朴信惠飾演一名 35 歲的菁英證券監管官，為了追查資金黑幕而偽裝成 20 歲新進菜鳥員工潛入證券公司，這種年齡與身份的雙重反差讓不少網友笑說「根本演自己」，也讓整部劇在開播前就先抓到關注度。與她對戲的高庚杓，先前休息時曾被說愛Marie Claire美麗佳人 ・ 4 小時前 ・ 1
高爾宣、芮德結婚2年二寶出生 湊成「好」字笑喊：結紮去
28歲饒舌歌手高爾宣2024年公開已與大9歲歌手RED芮德結婚，並在同年迎來寶貝女兒，開啟奶爸的生活。想不到才升格人父不到一年，去（2025）年父親節前夕，他再宣布老婆懷有二胎，如今二寶順利出生，他也在社群曬出新生兒的照片。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 23 小時前 ・ 1
Ella演唱會傳砸重金買15首S.H.E金曲 華研大動作反駁：未收到聯繫
Ella陳嘉樺《It's Me艾拉主意》巡迴演唱會，演唱15首S.H.E時期金曲，本刊接獲爆料指Ella為避免版權爭議，特別砸重金向前東家購買15首歌曲詞曲版權，不過，華研唱片今（19）日大動作發聲明，強調尚未收到Ella方聯繫。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 10
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 3 天前 ・ 6
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 1 天前 ・ 139
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠造咖 ・ 1 天前 ・ 2
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
《陽光女子合唱團》監獄放映收容人也看哭！票房逆勢成長將破億
電影《陽光女子合唱團》票房逆勢成長，連續兩周周末票房皆為正成長，截至18日全台票房來到9472萬，將成為導演林孝謙、編劇呂安弦和女主角陳意涵繼《比悲傷更悲傷的故事》後，再一部破億票房之作。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 4