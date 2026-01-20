《陽光女子合唱團》票房正式破億！2025四部台片締造億級成績

《陽光女子合唱團》全台票房突破一億元。（圖／壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》票房一周比一周高，19日正式破億，且因本片於去年12月31日在台上映，成為繼《96分鐘》、《角頭 — 鬥陣欸》、《泥娃娃》後，2025年第四部票房破億的台灣電影。

導演林孝謙和編劇呂安弦繼《比悲傷更悲傷的故事》後再度打造出破億電影，今（20）日林孝謙發文感謝各界支持，尤其上映首周口碑仍在發酵的困難時期，大家仍獻上加油打氣，讓他形容：「每一張電影票都來得不容易。」目前以及接下來還有許多優秀、各類型的電影上映，「這些都是我們對於這塊土地的愛，也誠心希望大家能持續走進戲院，多多支持彼此，互相牽成。因為電影，從來都不是一個人的事，是我們對於人性的探索與分享，對於社會美好的期望。」

《陽光女子合唱團》逼出大批觀眾淚水。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》在社群掀起口碑，正式上映邁入第三周起票房如倒吃甘蔗般攀升，連續兩個周末票房皆為正成長，如此走勢也掀起各界熱議。團隊21日也將推出破億場感謝觀眾支持，並邀請到主演陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、何曼希到場，映後還會加映「電影特別彩蛋」，詳情請洽電影官方粉絲專頁。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導