《陽光女子合唱團》票房破億！單日電影票房破紀錄！那些年「逆轉勝」的台灣電影
【文 / 雀雀】2025-2026跨年檔期上映的台灣電影《陽光女子合唱團》票房破億！該片由賣座電影《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙所執導，電影上映首週票房 1000萬，第二週累計到 2800萬，已經是逆勢上漲，但驚人的是在第三週票房竟來上 9500 萬，並在上映第20天（1/19）終於正式破億！且《陽光女子合唱團》如今仍在繼續創造巔峰，就在 1/20 週二的全台單日票房更衝出 1719 萬好成績。
事實上，那些年，我們追的「逆轉勝」台灣電影並不少，本文整理《陽光女子合唱團》以及多部台灣觀眾「用新台幣支持」的「票房逆勢上揚」電影作品，一起來盤點。
2025《陽光女子合唱團》上映20天破億奇蹟
《陽光女子合唱團》12/31 上映，首週末票房破千萬對於《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙而言只是正常發揮，因為《陽光女子》幾乎擁有了所有《比悲傷》的賣座元素，不講任何大道理，但描述監獄裡的女受刑人故事的催淚與逗笑觀眾能耐都具備，只要觀眾願意進到戲院、買票進場，就幾乎都會被觸動，難怪票房會逆勢上揚、倒吃甘蔗。
簡單分析電影《陽光女子合唱團》票房之所以能夠逆勢上揚的原因，莫過於口碑逐漸發酵、過年前的觀影人潮變多（顯示今年台灣的「賀歲檔電影」票房也有望重新回溫）、歸國台人想要找一些「接地氣」的娛樂與相揪，以及台股大漲因而「振興消費」的潛在原因都有可能，另，1/20 週二台北單日票房314萬：全台單日票房 1719 萬的「台北：中南部票房」數字比例將近 1：5.5 的觀眾比，也是顯示了中南部票房力量不容小覷，簡直是繼豬哥亮、角頭系列電影之後最翻轉南北票房的台灣電影。
2008《海角七號》票房逆勢上漲、上映20幾天也破億！
2008年8月22日在台上映的《海角七號》，在上映不到一個月的9月18日宣告破億、並繼續創造佳績，在9月20日創下「台北單日票房達 1000萬元」的紀錄，且票房持續逆勢上漲，十月已經賣到三億，最後在上映百日又兩週的情況，以 5.3 官方數字作收。彼時台灣戲院票房數字統計尚未全面數位化，又有一說是「《海角七號》其實是大賣了海角七億」，從此開啟了未來17年院線台灣電影被寄與「票房破億」普遍期望的市場熱度。
《九降風》林書宇導演也在社群上感性分享，當初2008年八月《海角七號》的大賣座，也帶動不少台灣電影被看見，連早兩個月上映的《九降風》的票房也因而回溫，是當初蔚為美談的美事。在《海角七號》之後，除了2009年的台片票房冠軍《聽說》（賣座2800萬）之外，16年來每年都有台灣電影賣座破億（註），包括去年 2025 的台片票房冠軍《96分鐘》！
事實上，去年 2025 不少電影在票房上都有「賣座逆勢上揚」的後勁，包括《96分鐘》首週末賣座1800萬、7天破3200萬、17天破9600萬的數字紀錄也值得留意；另，《大濛》衝出票房逆勢上漲25％好成績，累積的票房數字已達 9522.4萬，現在正往賣座破億大關邁進。
2024年的《鬼才之道》票房也有逆勢上漲10％，《青春18×2 通往有你的旅程》則在日本上映後票房表現亮眼，拿下新片票房冠軍也創下台灣電影在日本的大規模上映紀錄。往前推更有2023《九槍》、2022的《咒》、《我吃了那男孩一整年的早餐》與2020的《無聲》也都出現過票房逆勢上揚，振奮人心的賣座好成績。
（註）歷年台片冠軍分別是2010《艋舺》、2011《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、2012《陣頭》、2013《大尾鱸鰻》、2014《ＫＡＮＯ》、2015《我的少女時代》、2016《大尾鱸鰻2》、2017《紅衣小女孩2》、2018《比悲傷更悲傷的故事》、2019《返校》、2020《孤味》、2021《當男人戀愛時》、2022《咒》、2023《關於我和鬼變成家人的那件事》、2024《角頭—大橋頭》、2025《96分鐘》。
▶延伸閱讀：《陽光女子合唱團》5看點
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 23
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 58
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 10
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 6
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 15 小時前 ・ 60
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 1 天前 ・ 6
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前 ・ 1
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
嫁周杰倫11年仍熱戀！昆凌觀眾席「來回摸尪大腿」 超甜互動被拍
音樂天王周杰倫跟昆凌結婚11年，育有2子1女，兩人之間的好感情也讓網友羨慕不已。日前，周杰倫飛往澳洲參加澳網公開賽的「一分大滿貫」，昆凌也跟著一起出席，事後兩人在觀眾席看球賽時，甜蜜的互動全都被網友給捕捉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 17
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
《黑白大廚2》決賽讓觀眾看到痛哭流涕的冠軍主廚崔康祿，終於現身了！第二季結束後，他上的第一個節目就是評審安成宰的YouTube頻道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
曾被傳熱戀GD！超正韓國小姐登《單身即地獄5》金高恩身分起底
Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》於本月20日正式上線，其中女來賓金高恩一出場就引起大量網友討論。曾在2024年與大12歲的GD（G-Dragon）傳出緋聞，兩人被拍到一同現身日本大阪觀看PSG比賽，引發戀愛疑雲。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
高爾宣、芮德結婚2年二寶出生 湊成「好」字笑喊：結紮去
28歲饒舌歌手高爾宣2024年公開已與大9歲歌手RED芮德結婚，並在同年迎來寶貝女兒，開啟奶爸的生活。想不到才升格人父不到一年，去（2025）年父親節前夕，他再宣布老婆懷有二胎，如今二寶順利出生，他也在社群曬出新生兒的照片。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
反對器官買賣隔天過世！火雲邪神梁小龍「最後身影曝」 鄰居：很有精神
香港資深武打影星梁小龍因電影《功夫》中「火雲邪神」一角廣為人知，家屬證實他於本月14日因心臟衰竭離世，享壽75歲，消息曝光後震驚各界。由於梁小龍在離世前一天仍透過社群影片為打擊拐賣兒童與器官販賣發聲，時間點過於接近，引發部分網友揣測與討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
謝麗金被送水煮蛋 感動喊「人生有溫暖」
許久不見的藝人謝麗金，昨（21）日才被媒體爆出等捷運時，前面小女孩超可愛，她忍不住攀談，一開口就告訴小女孩：「不要怕，阿姨是明星，妳可以Google一下，但外面詐騙太多還是要很防。」引起媒體爭相報導。今（22）日透早，記者又發現謝麗金另一個溫馨故事，前天她看完眼科下午看牙科，在台北車站一堆好吃東西，自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
林志玲尪AKIRA日本節目狂放閃 大聊私房家務事
日本男星AKIRA自從娶了林志玲之後，成為道地的「台灣女婿」。今（20）他現身日本節目《NON STOP！》，雖然是以VTR形式上節目，不過內容相當精采。AKIRA在節目中大聊家事，更透露自己廚藝不錯，只不過他的拿手菜都比較粗獷，例如：咖哩、味噌湯、豬肉味噌湯。自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
合夥人豪賭千萬捲款潛逃！王少偉「險遭黑道上門討債」 慘況內幕曝
節目最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。王少偉透露，曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕，他回憶當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，捲款潛逃，讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言