《陽光女子合唱團》票房破2.5億！單日電影票房破紀錄！盤點那些年「逆轉勝」的台灣電影！
【文 / 雀雀】2025-2026跨年檔期上映的台灣電影《陽光女子合唱團》票房正式破2.5億！該片由賣座電影《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙所執導，電影上映首週票房 1000萬，第二週累計到 2800萬，已經是逆勢上漲，但驚人的是在第三週票房竟來上 9500 萬，並在上映第20天（1/19）終於正式破億！且《陽光女子合唱團》如今仍在繼續創造巔峰。
事實上，那些年，我們追的「逆轉勝」台灣電影並不少，本文整理《陽光女子合唱團》以及多部台灣觀眾「用新台幣支持」的「票房逆勢上揚」電影作品，一起來盤點。
2025《陽光女子合唱團》上映20天破億奇蹟
《陽光女子合唱團》12/31 上映，首週末票房破千萬對於《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙而言只是正常發揮，因為《陽光女子》幾乎擁有了所有《比悲傷》的賣座元素，不講任何大道理，但描述監獄裡的女受刑人故事的催淚與逗笑觀眾能耐都具備，只要觀眾願意進到戲院、買票進場，就幾乎都會被觸動，難怪票房會逆勢上揚、倒吃甘蔗。
簡單分析電影《陽光女子合唱團》票房之所以能夠逆勢上揚的原因，莫過於口碑逐漸發酵、過年前的觀影人潮變多（顯示今年台灣的「賀歲檔電影」票房也有望重新回溫）、歸國台人想要找一些「接地氣」的娛樂與相揪，以及台股大漲因而「振興消費」的潛在原因都有可能，另，1/20 週二台北單日票房314萬：全台單日票房 1719 萬的「台北：中南部票房」數字比例將近 1：5.5 的觀眾比，也是顯示了中南部票房力量不容小覷，簡直是繼豬哥亮、角頭系列電影之後最翻轉南北票房的台灣電影。
2008《海角七號》票房逆勢上漲、上映20幾天也破億！
2008年8月22日在台上映的《海角七號》，在上映不到一個月的9月18日宣告破億、並繼續創造佳績，在9月20日創下「台北單日票房達 1000萬元」的紀錄，且票房持續逆勢上漲，十月已經賣到三億，最後在上映百日又兩週的情況，以 5.3 官方數字作收。彼時台灣戲院票房數字統計尚未全面數位化，又有一說是「《海角七號》其實是大賣了海角七億」，從此開啟了未來17年院線台灣電影被寄與「票房破億」普遍期望的市場熱度。
《九降風》林書宇導演也在社群上感性分享，當初2008年八月《海角七號》的大賣座，也帶動不少台灣電影被看見，連早兩個月上映的《九降風》的票房也因而回溫，是當初蔚為美談的美事。在《海角七號》之後，除了2009年的台片票房冠軍《聽說》（賣座2800萬）之外，16年來每年都有台灣電影賣座破億（註），包括去年 2025 的台片票房冠軍《96分鐘》！
事實上，去年 2025 不少電影在票房上都有「賣座逆勢上揚」的後勁，包括《96分鐘》首週末賣座1800萬、7天破3200萬、17天破9600萬的數字紀錄也值得留意；另，《大濛》衝出票房逆勢上漲25％好成績，累積的票房數字已達 9522.4萬，現在正往賣座破億大關邁進。
2024年的《鬼才之道》票房也有逆勢上漲10％，《青春18×2 通往有你的旅程》則在日本上映後票房表現亮眼，拿下新片票房冠軍也創下台灣電影在日本的大規模上映紀錄。往前推更有2023《九槍》、2022的《咒》、《我吃了那男孩一整年的早餐》與2020的《無聲》也都出現過票房逆勢上揚，振奮人心的賣座好成績。
（註）歷年台片冠軍分別是2010《艋舺》、2011《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、2012《陣頭》、2013《大尾鱸鰻》、2014《ＫＡＮＯ》、2015《我的少女時代》、2016《大尾鱸鰻2》、2017《紅衣小女孩2》、2018《比悲傷更悲傷的故事》、2019《返校》、2020《孤味》、2021《當男人戀愛時》、2022《咒》、2023《關於我和鬼變成家人的那件事》、2024《角頭—大橋頭》、2025《96分鐘》。
