《陽光女子合唱團》票房破4億！盤點那些年「逆轉勝」的台灣電影！
【文 / 雀雀】2025-2026跨年檔期上映的台灣電影《陽光女子合唱團》，票房已衝破4億，超越《關於我和鬼變成家人的那件事》，上升至國片影史票房No.7，目前仍在持續上升中！該片由賣座電影《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙所執導，電影上映首週票房 1000萬，第二週累計到 2800萬，已經是逆勢上漲，但驚人的是在第三週票房竟來上 9500 萬，並在上映第20天（1/19）終於正式破億！且《陽光女子合唱團》如今仍在繼續創造巔峰。
事實上，那些年，我們追的「逆轉勝」台灣電影並不少，本文整理《陽光女子合唱團》以及多部台灣觀眾「用新台幣支持」的「票房逆勢上揚」電影作品，一起來盤點。
2025《陽光女子合唱團》上映20天破億奇蹟
《陽光女子合唱團》12/31 上映，首週末票房破千萬對於《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙而言只是正常發揮，因為《陽光女子》幾乎擁有了所有《比悲傷》的賣座元素，不講任何大道理，但描述監獄裡的女受刑人故事的催淚與逗笑觀眾能耐都具備，只要觀眾願意進到戲院、買票進場，就幾乎都會被觸動，難怪票房會逆勢上揚、倒吃甘蔗。
簡單分析電影《陽光女子合唱團》票房之所以能夠逆勢上揚的原因，莫過於口碑逐漸發酵、過年前的觀影人潮變多（顯示今年台灣的「賀歲檔電影」票房也有望重新回溫）、歸國台人想要找一些「接地氣」的娛樂與相揪，以及台股大漲因而「振興消費」的潛在原因都有可能，另，1/20 週二台北單日票房314萬：全台單日票房 1719 萬的「台北：中南部票房」數字比例將近 1：5.5 的觀眾比，也是顯示了中南部票房力量不容小覷，簡直是繼豬哥亮、角頭系列電影之後最翻轉南北票房的台灣電影。
2008《海角七號》票房逆勢上漲、上映20幾天也破億！
2008年8月22日在台上映的《海角七號》，在上映不到一個月的9月18日宣告破億、並繼續創造佳績，在9月20日創下「台北單日票房達 1000萬元」的紀錄，且票房持續逆勢上漲，十月已經賣到三億，最後在上映百日又兩週的情況，以 5.3 官方數字作收。彼時台灣戲院票房數字統計尚未全面數位化，又有一說是「《海角七號》其實是大賣了海角七億」，從此開啟了未來17年院線台灣電影被寄與「票房破億」普遍期望的市場熱度。
《九降風》林書宇導演也在社群上感性分享，當初2008年八月《海角七號》的大賣座，也帶動不少台灣電影被看見，連早兩個月上映的《九降風》的票房也因而回溫，是當初蔚為美談的美事。在《海角七號》之後，除了2009年的台片票房冠軍《聽說》（賣座2800萬）之外，16年來每年都有台灣電影賣座破億（註），包括去年 2025 的台片票房冠軍《96分鐘》！
事實上，去年 2025 不少電影在票房上都有「賣座逆勢上揚」的後勁，包括《96分鐘》首週末賣座1800萬、7天破3200萬、17天破9600萬的數字紀錄也值得留意；另，《大濛》衝出票房逆勢上漲25％好成績，累積的票房數字已達 9522.4萬，現在正往賣座破億大關邁進。
2024年的《鬼才之道》票房也有逆勢上漲10％，《青春18×2 通往有你的旅程》則在日本上映後票房表現亮眼，拿下新片票房冠軍也創下台灣電影在日本的大規模上映紀錄。往前推更有2023《九槍》、2022的《咒》、《我吃了那男孩一整年的早餐》與2020的《無聲》也都出現過票房逆勢上揚，振奮人心的賣座好成績。
（註）歷年台片冠軍分別是2010《艋舺》、2011《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、2012《陣頭》、2013《大尾鱸鰻》、2014《ＫＡＮＯ》、2015《我的少女時代》、2016《大尾鱸鰻2》、2017《紅衣小女孩2》、2018《比悲傷更悲傷的故事》、2019《返校》、2020《孤味》、2021《當男人戀愛時》、2022《咒》、2023《關於我和鬼變成家人的那件事》、2024《角頭—大橋頭》、2025《96分鐘》。
▶延伸閱讀：《陽光女子合唱團》5看點
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
《陽光女子合唱團》飆破4億賣爆 台版Jennie孫淑媚公開好消息
電影《陽光女子合唱團》上映超過一個月，票房衝破4億掀起熱潮。在片中表現亮眼的台語歌后孫淑媚，也加碼宣布喜訊，將於6月在北流舉辦出道30年的個人演唱會。孫淑媚「May好30」台北場將於6月6日在台北流行音樂中心登場。孫淑媚昨天在臉書預告：「馬年就是要跑起來，而且要一路順唱，這一站，不能May有你！」貼
目標國片排片率20% 李遠：台灣模式助攻電影發展
（中央社記者王心妤台北4日電）為延續國片熱潮，文化部長李遠昨天邀集全國戲院代表討論排片議題，以國片排片率未來3年持續20%為目標。李遠說，台灣人做事有「台灣模式」，各界支持下，樂觀看待國片未來。
Elly、Lily緬懷大S 姊妹情深是榜樣
大S（徐熙媛）逝世周年，小S（徐熙娣）的大女兒Elly（許曦文）與二女兒Lily（許韶恩）合體登上雜誌封面，姨媽和媽媽的感情深厚，是姊妹的榜樣，「她們從小就是我們的模範，也一直教我們，只有姊妹和家人會永遠支持你，不管你做什麼事情。」Elly緩緩說道：「我覺得要更懂得珍惜，不能等到真正失去才開始想念。」Lily表示：「我現在都會忍不住一直打給姊姊，我甚至連在外面找不到廁所也會打給她。」
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
新戲爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
新戲爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
恐截肢裝葉克膜搶命！66歲孔鏘怪病纏身1年 公開露面曝「最新病況」
66歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是各大綜藝節目御用伴奏師，與綜藝天王張菲、胡瓜擦出火花為節目增添不少笑料，未料這些年孔鏘飽受糖尿病、白內障等疾病所苦，身體頻亮紅燈。去年孔鏘曾透露近期右腳不明原因腫脹，內心焦慮不已直言「超怕要被截肢」。今他出席白冰冰尾牙也透露現況。蔡維歆
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
吳宗憲「真的包給Lulu、陳漢典200萬」 群組要紅包對話紀錄曝光
吳宗憲 4 日為演唱會「2026 臭男人」進行宣傳，他的徒弟 Lulu 黃路梓茵與陳漢典在他眼皮底下交往，日前也順利完成婚禮，吳宗憲甚至親自擔任證婚人。外界相當關心他當時誇下海口的 200 萬禮金是否兌現，對此他也直接拿出對話紀錄證明。
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕