《陽光女子合唱團》票房逆勢上漲！苗可麗被觀眾拜託罵人

電影《陽光女子合唱團》上映第二周票房逆勢成長， 截至11日票房突破2700萬，與上周相比成長了118%以上，不少戲院增加放映場次，劇組們也勤跑映後座談，與影迷近距離交流。

主演們陳意涵、安心亞、苗可麗、何曼希除了跑遍了北中南各大夜市掃街拜票，包括台北寧夏夜市、基隆廟口夜市、台中逢甲夜市、高雄瑞豐夜市，民眾見狀爭相拍照簽名，甚至還想要被苗可麗罵人，場面相當熱鬧，鍾欣凌、孫淑媚也將接棒接下來的映後活動。

廣告 廣告

《陽光女子合唱團》安心亞與何曼希參加高雄映後。（圖／壹壹喜喜提供）

此外，映後有觀眾向導演林孝謙與編劇呂安弦分享，「這部電影完全反映在我的人生，因為爸媽都是犯人，我從來沒有想要去認識我媽媽。但是看完《陽光女子合唱團》之後，可能會想要去了解她。」專門協助送養工作的觀眾看完電影也深受感動，對於片中陳意涵送養孩子的過程很有感觸；有位女警觀眾則回饋：「即使是受刑人，他們也可能只是一時走錯路，大家多給受刑人一個機會，看這部電影真的可以得到很多的感想與感動。」