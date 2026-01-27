《陽光女子合唱團》票房破2.5億！單日電影票房破紀錄！盤點那些年「逆轉勝」的台灣電影！
【文 / 雀雀】2025-2026跨年檔期上映的台灣電影《陽光女子合唱團》票房正式破2.5億！該片由賣座電影《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙所執導，電影上映首週票房 1000萬，第二週累計到 2800萬，已經是逆勢上漲，但驚人的是在第三週票房竟來上 9500 萬，並在上映第20天（1/19）終於正式破億！且《陽光女子合唱團》如今仍在繼續創造巔峰。
事實上，那些年，我們追的「逆轉勝」台灣電影並不少，本文整理《陽光女子合唱團》以及多部台灣觀眾「用新台幣支持」的「票房逆勢上揚」電影作品，一起來盤點。
2025《陽光女子合唱團》上映20天破億奇蹟
《陽光女子合唱團》12/31 上映，首週末票房破千萬對於《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙而言只是正常發揮，因為《陽光女子》幾乎擁有了所有《比悲傷》的賣座元素，不講任何大道理，但描述監獄裡的女受刑人故事的催淚與逗笑觀眾能耐都具備，只要觀眾願意進到戲院、買票進場，就幾乎都會被觸動，難怪票房會逆勢上揚、倒吃甘蔗。
簡單分析電影《陽光女子合唱團》票房之所以能夠逆勢上揚的原因，莫過於口碑逐漸發酵、過年前的觀影人潮變多（顯示今年台灣的「賀歲檔電影」票房也有望重新回溫）、歸國台人想要找一些「接地氣」的娛樂與相揪，以及台股大漲因而「振興消費」的潛在原因都有可能，另，1/20 週二台北單日票房314萬：全台單日票房 1719 萬的「台北：中南部票房」數字比例將近 1：5.5 的觀眾比，也是顯示了中南部票房力量不容小覷，簡直是繼豬哥亮、角頭系列電影之後最翻轉南北票房的台灣電影。
2008《海角七號》票房逆勢上漲、上映20幾天也破億！
2008年8月22日在台上映的《海角七號》，在上映不到一個月的9月18日宣告破億、並繼續創造佳績，在9月20日創下「台北單日票房達 1000萬元」的紀錄，且票房持續逆勢上漲，十月已經賣到三億，最後在上映百日又兩週的情況，以 5.3 官方數字作收。彼時台灣戲院票房數字統計尚未全面數位化，又有一說是「《海角七號》其實是大賣了海角七億」，從此開啟了未來17年院線台灣電影被寄與「票房破億」普遍期望的市場熱度。
《九降風》林書宇導演也在社群上感性分享，當初2008年八月《海角七號》的大賣座，也帶動不少台灣電影被看見，連早兩個月上映的《九降風》的票房也因而回溫，是當初蔚為美談的美事。在《海角七號》之後，除了2009年的台片票房冠軍《聽說》（賣座2800萬）之外，16年來每年都有台灣電影賣座破億（註），包括去年 2025 的台片票房冠軍《96分鐘》！
事實上，去年 2025 不少電影在票房上都有「賣座逆勢上揚」的後勁，包括《96分鐘》首週末賣座1800萬、7天破3200萬、17天破9600萬的數字紀錄也值得留意；另，《大濛》衝出票房逆勢上漲25％好成績，累積的票房數字已達 9522.4萬，現在正往賣座破億大關邁進。
2024年的《鬼才之道》票房也有逆勢上漲10％，《青春18×2 通往有你的旅程》則在日本上映後票房表現亮眼，拿下新片票房冠軍也創下台灣電影在日本的大規模上映紀錄。往前推更有2023《九槍》、2022的《咒》、《我吃了那男孩一整年的早餐》與2020的《無聲》也都出現過票房逆勢上揚，振奮人心的賣座好成績。
（註）歷年台片冠軍分別是2010《艋舺》、2011《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、2012《陣頭》、2013《大尾鱸鰻》、2014《ＫＡＮＯ》、2015《我的少女時代》、2016《大尾鱸鰻2》、2017《紅衣小女孩2》、2018《比悲傷更悲傷的故事》、2019《返校》、2020《孤味》、2021《當男人戀愛時》、2022《咒》、2023《關於我和鬼變成家人的那件事》、2024《角頭—大橋頭》、2025《96分鐘》。
▶延伸閱讀：《陽光女子合唱團》5看點
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
雅各艾洛迪 討皮痛惹人愛的好萊塢時尚演員
從《科學怪人》裡那個連妝都懶得卸的怪物，到《咆哮山莊》裡為了乾淨而燙傷背部的希斯克利夫，雅各艾洛迪Jacob Elordi正在用一種極端的肉體經驗，改寫好萊塢男星的定義。對，這個演員不單只是演戲強，重點是他可以很精緻，也可以痛的讓人印象深刻。正如導演Fennell所說，他願意為了角色變得「黏膩且黑暗」。這或許解釋了為什麼現在的時尚圈與電影圈都對他如此著迷。
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
痛失大S將滿一年！S媽「心被填滿了」久違露笑容 現況曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。當時她情緒一度潰堤，不僅長期失眠、夜夜落淚，甚至求助身心科，坦言內心彷彿「破了一個洞」。記者林汝珊
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君