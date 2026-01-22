《陽光女子合唱團》驚見女神曾愷玹！久違回歸大銀幕⋯網友搶當女兒

電影《陽光女子合唱團》在全台掀起觀影熱潮，平日戲院甚至加開場次還滿座，截至22日全台票房近1.4億元。除了翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮、何曼希等演員，片中還能驚喜看見許久沒有大銀幕作品的曾愷玹參演，成為網友另一大熱議話題。

片中陳意涵為了讓女兒「芸熙」眼睛接受治療，正在坐牢的她選擇送養女兒，曾愷玹便飾演芸熙的養母「雅涵」，並將她改名為「子晴」，和一同經營咖啡廳的小8張允曦撫養子晴長大。

曾愷玹開心說：「這部電影裡我一次賺到兩個女兒。」（圖／翻攝自曾愷玹IG）

曾愷玹以周杰倫執導的電影《不能說的秘密》走紅，入圍金馬獎最佳女配角，參演過多部電影及戲劇，清新脫俗的女神形象深植人心，後來因結婚、育兒淡出演藝圈多年，至2022到2024年才逐步回歸接演作品。

對於參演《陽光女子合唱團》，曾愷玹分享拍攝時與飾演子晴幼年及成年的演員合影，開心說：「這部電影裡我一次賺到兩個女兒。」接著感慨道：「每個人都有自己的故事、每份愛都是無可取代的存在，這部細膩的作品，用愛和音樂治癒我們。」並引用A-Lin演唱的主題曲《幸福在歌唱》歌詞，表示這幾句歌詞讓她在拍戲時哭了一整天。

最後，曾愷玹不忘提醒網友要帶衛生紙入場，幽默直呼：「看完之後要報名當我女兒的可以來這邊留言舉手！」吸引不少觀眾留言。

曾愷玹女神氣質掀起觀眾討論。（圖／翻攝自曾愷玹IG）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導