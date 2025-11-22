《隻狼》真的超難！至今有7成玩家仍沒通關...Steam數據揭「劍聖」是最大惡夢

回顧 FromSoftware 於 2019 年推出的動作傑作《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Die Twice），那鏗鏘清脆的「打鐵」聲與在此際彼的刀劍交鋒，至今仍是魂系愛好者心中最硬派的戰鬥標竿。這款強調極致反應與節奏掌控的作品，即便距離發售已經過去了整整 6 年，對於大多數挑戰者來說，依然是一道難以跨越的高牆，根據數據顯示，至今仍有「將近 7 成」的玩家無法看見通關的片尾名單。

隻狼到現在仍有七成玩家無法通關（圖源：Sekiro: Shadows Die Twice／ FromSoftware）

根據 Steam 平台最新的全球成就統計，身為遊戲最終考驗的「劍聖 葦名一心」，目前的擊敗率僅維持在 31.3%。這意味著絕大多數的忍者，都在這位傳說劍聖的槍劍之下飲恨折戟。更令人絕望的是，若玩家選擇走向「修羅結局」，面對同樣強大的「葦名一心（修羅）」，能成功戰勝的比例更是暴跌至 19%。這當年被各大論壇公認「最考驗心態」的 Boss 之一，顯然在六年後的今天，依舊是無數玩家的惡夢。

雖然通關率看似慘烈，但《隻狼》的戰鬥系統在玩家社群中評價卻依舊排行相當高。與 FromSoftware 其他魂系作品最大的分水嶺在於，《隻狼》剝奪了玩家「逃課」的權利，這裡沒有能隨傳隨到的連線隊友幫你吸仇恨，也沒有辦法靠著瘋狂刷魂來碾壓數值。在葦名國，你只能倚靠自己。所有的強敵都必須獨自面對，只能透過一次次的「死」字，讓身體記住對手的每一招一式。但也正因為這份絕對的孤獨與嚴苛，當你終於完美招架下最後一擊、將刀刃送入敵人胸膛的那一刻，那種腎上腺素爆發的極致痛快與成就感，或許正是其他遊戲至今仍難以達成的高度。