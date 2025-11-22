《隻狼》真的超難！至今有7成玩家仍沒通關...Steam數據揭「劍聖」是最大惡夢
回顧 FromSoftware 於 2019 年推出的動作傑作《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Die Twice），那鏗鏘清脆的「打鐵」聲與在此際彼的刀劍交鋒，至今仍是魂系愛好者心中最硬派的戰鬥標竿。這款強調極致反應與節奏掌控的作品，即便距離發售已經過去了整整 6 年，對於大多數挑戰者來說，依然是一道難以跨越的高牆，根據數據顯示，至今仍有「將近 7 成」的玩家無法看見通關的片尾名單。
根據 Steam 平台最新的全球成就統計，身為遊戲最終考驗的「劍聖 葦名一心」，目前的擊敗率僅維持在 31.3%。這意味著絕大多數的忍者，都在這位傳說劍聖的槍劍之下飲恨折戟。更令人絕望的是，若玩家選擇走向「修羅結局」，面對同樣強大的「葦名一心（修羅）」，能成功戰勝的比例更是暴跌至 19%。這當年被各大論壇公認「最考驗心態」的 Boss 之一，顯然在六年後的今天，依舊是無數玩家的惡夢。
雖然通關率看似慘烈，但《隻狼》的戰鬥系統在玩家社群中評價卻依舊排行相當高。與 FromSoftware 其他魂系作品最大的分水嶺在於，《隻狼》剝奪了玩家「逃課」的權利，這裡沒有能隨傳隨到的連線隊友幫你吸仇恨，也沒有辦法靠著瘋狂刷魂來碾壓數值。在葦名國，你只能倚靠自己。所有的強敵都必須獨自面對，只能透過一次次的「死」字，讓身體記住對手的每一招一式。但也正因為這份絕對的孤獨與嚴苛，當你終於完美招架下最後一擊、將刀刃送入敵人胸膛的那一刻，那種腎上腺素爆發的極致痛快與成就感，或許正是其他遊戲至今仍難以達成的高度。
其他人也在看
監獄「直送女模嘿咻」！中國大佬「爽坐牢」VIP專屬炮房細節曝
國際中心／綜合報導泰國曼谷中央監獄近日爆出震驚外界的重大醜聞，多名獄警被指控收受巨額賄款，金額累計達數百萬泰銖，替關押在此的中國重刑犯打造種種「特殊待遇」。除了協助走私大量禁用品、提供各式電器與日常便利外，最誇張的是，還暗中安排中國籍頂尖女模入獄陪伴，與特定囚犯發生性行為，甚至有獄警將原有空間改建成隱密房間，成為中國囚犯專用的「VIP秘密性室」，整套運作幾近猖獗。民視 ・ 1 天前
直擊／76歲天后驚傳發生意外！登台前傷勢曝光 民歌大團圓臨陣換將
民歌史上第一次！長達8個月籌辦、邀集74位民歌手同台、7小時馬拉松演唱122首經典、動員超過2500位台前幕後團隊的「民歌大團圓」演唱會，今（22日）在台北大巨蛋登場，吸引近3萬歌迷欣賞。意外的是，原訂開場的「金曲小姐」洪小喬，登台前驚傳跌倒緊急送醫。鏡報 ・ 1 天前
大表哥ET一燈之差險勝ZJZ奪BeeProCup《餓狼傳說》總冠軍！談台灣格鬥遊戲選手越老越強原因
由台灣格鬥遊戲圈泰斗 Gamerbee 舉辦的社群電競賽事 BeePro Cup 今（23）天進入最後的總決賽階段，《餓狼傳說：群狼之城》項目中同樣來自台灣的兩位頂尖選手 ET 與 ZJZ 連續碰頭兩次，上演十局精彩刺激的對決，最後則由 ET 連續兩度以一燈優勢贏下 ZJZ，拿下總冠軍。並且雖然這次賽是因為時程問題而無法獲得官方積分，但 ET 還是抱走了由 SNK 所贊助的冠軍獎金。賽後 ET 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的專訪，分享有 Bee Pro Cup 這樣的社群賽事舉辦真的很重要，也分享為什麼台灣的某些格鬥遊戲項目選手反而是年紀越長越強的原因。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
格鬥遊戲社群賽BeePro Cup《餓狼傳說》項目ZJZ兩度惜敗ET屈居亞軍，曝因在嘗試新角色
由台灣格鬥遊戲圈泰斗 Gamerbee 舉辦的社群電競賽事 BeePro Cup 今（23）天進入最後的總決賽階段，《餓狼傳說：群狼之城》項目中同樣來自台灣的兩位頂尖選手 ET 與 ZJZ 連續碰頭兩次，上演十局精彩刺激的對決，最後 ZJZ 連續兩次以一燈之差惜敗對手，屈居亞軍。賽後 ZJZ 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的專訪，談到自己這次的確是在嘗試新角，也聊到面對稍晚的《快打旋風6》賽事，他是如何同時準備兩個項目比賽的。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
冷知識：Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 錶殼是以 3D 列印製成
一個冷知識，Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 透露，今年，所有 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼都以 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成。壹哥的科技生活 ・ 1 天前
《世紀帝國2》資料片為何硬塞韓國文明？開發者爆超瞎理由：微軟說因為《星海爭霸》賣得好
微軟旗下的即時戰略神作《世紀帝國 2》（Age of Empires II），自 1999 年問世至今已邁入第 26 個年頭。這款不老長青樹憑藉著《世紀帝國2：決定版》的精緻重製與活躍的社群生態，至今依然不斷推出各種平衡性調整與大規模更新，生命力驚人。然而，就在玩家們沈浸於這款經典之作時，前原版開發者的一則回憶，揭露了當年資料片《征服者入侵》中，「韓國」文明之所以會登場的超荒謬理由，一切都是為了蹭熱度？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
少年癌症粉絲設計角色成遊戲BOSS...《空洞騎士：絲綢之歌》用這方式永遠紀念他
《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）推出後，玩家們不斷發現遊戲中的各種內容和彩蛋。而在這些發現中，有一段與現實相關的感人故事特別觸動人心。開發商 Team Cherry 為了紀念一位已故的忠實粉絲，將他設計的角色放進遊戲，製作成 BOSS 和支線任務，讓這位年輕粉絲的創作在遊戲世界中永存。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
微軟高層感嘆大眾不懂AI好在哪，冷淡反應讓人「難以置信」
近幾年 AI 技術大爆發，微軟也投資 OpenAI，並在 Windows 11 系統中提供內建的數位助理 Copilot，然而有些使用者卻並不滿意被強迫安裝。而近日微軟 AI（Microsoft AI）執行長 Mustafa Suleyman 近日在個人 X（推特）上發文，不理解為什麼大家普遍對 AI 的態度都不以為意。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
《半導體》威剛獲8項台灣精品獎 領先業界
【時報記者葉時安台北報導】「產業奧斯卡」之稱的台灣精品獎已正式揭曉名單，記憶體品牌廠ADATA威剛(3260)今年度再創佳績，共榮獲8項大獎成為記憶體產業本屆獲獎數最多的品牌。威剛分別在電競產品獲獎4項、消費性外接式固態硬碟獲3項、工業級軟硬體整合方案獲1項，突顯出集團在產品規畫、軟硬體整合、設計實力和品牌精神傳遞上的領先，也引領集團邁向AI黃金世代。 甫榮獲2026 CES Best of Innovation大獎的XPG NOVAKEY RGB DDR5電競記憶體(Project INFINITY)，憑藉「無限鏡」散熱片設計，打造無限延伸的時光隧道視覺效果，為玩家開創新「視」界。效能可達8000MT/s，單條最高32GB；同時，採用50%再生鋁和85% PCR材質打造，展現永續與創新的品牌精神。 XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5電競記憶體搭載關鍵元件CKD(Clock Driver)，專為高效能運算需求而生，能在AI訓練與推理的高強度負載下，提供穩定可靠的強大支援，搭配Z890主板，更能將速度推升至9200MT/s起跳，具備單條24GB大容量。 XPG STAR時報資訊 ・ 5 小時前
台美匯率協議背後是經濟學人說的「台灣病」？陳鳳馨揭美國背後意圖！【風向龍鳳配】｜CC字幕
近期台美發布匯率聯合聲明，雙方同意「不應操縱匯率」，《經濟學人》不謀而合，以「台灣病」為題，認為新台幣長期被低估，市場對新台幣應進一步升值的討論愈發熱；陳鳳馨則大膽預測，這一次的美國匯率協議背後要求的，是要台灣繼續買大量的美國公債。所以看台美匯率聲明的時候，重點不是匯率反而是美國債券。風向龍鳳配 ・ 1 天前
西門潮流炸裂、荷包警報啟動！UNIQLO西門店3大亮點＋滿額贈搶先看、GU全台最大鞋區＋萬元購物金抽獎福利一次解鎖
UNIQLO西門店華麗回歸！11/21盛大開幕、推出西門獨家UTme! UNIQLO把西門店直接「全套換新」！這次不只是改裝，而是以嶄新姿態霸氣回歸西門町，還攜手GU一起同框，11月21日開幕瞬間讓整個商圈潮流指數飆到最高點。煥然一新的空間設計、全球同步的LifeWear商品，再加上滿滿的西...styletc ・ 2 天前
《仙劍奇俠傳》十里坡劍神20週年！練到71等才發現要搭船...成為玩家一代傳奇
在漫長的人生道路之中，許多時候我們總會碰上一款屬於自己的經典遊戲，然後一頭栽入其中，希望能在遊戲世界中大展拳腳，成為一方大俠與傳奇。而在距今 30 年前，1995 年武俠遊戲《仙劍奇俠傳》發售時，也吸引了許多有著武俠夢的玩家進入遊戲中成為李逍遙，將從自己生活的漁村出發，與靈兒一起闖蕩江湖。不過，那時卻有一位玩家在那個遊戲攻略並不發達的年代並不知道必須上船，因此在同一張地圖練到了 71 等才驚覺不對，在距今剛好 20 年前將這段離奇經歷分享出來之後，也在江湖上獲得了「十里坡劍神」的尊稱。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
上市5年了還在缺遊戲？PS5遭投票公認「索尼史上最糟主機」，比PS3還慘
索尼 PlayStation 5 自 2020 年問世至今，正式邁入了第五個年頭。作為索尼推出的第五代家用主機，PS5 原本背負著引領次世代的重任，然而隨著生命週期過半，越來越多玩家開始質疑這台主機的表現。尤其是在扣除了與 PS4 跨平台的舊世代作品後，真正屬於 PS5 的第一方獨佔大作依然屈指可數。這股不滿情緒在國外論壇爆發，在一項熱門投票中，PS5 竟然被玩家公認是「索尼史上最糟糕的主機」，引發了社群間激烈的辯論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
從預售屋到現代風，42坪親子宅以奶茶色實現溫潤生活感
42坪的現代風住宅，從預售屋階段便展開了一場「理想之家」的細膩構築。屋主希望未來的生活空間不僅明亮、清爽，更能在溫潤的色調中流露家的溫度。由於一家四口皆需使用書房，因此特別要求設計師規劃出一張能容納四人同時使用的大桌面，讓閱讀、工作與親子互動都能自在發生。兩間小孩房則盡可能等大，皆設置標準雙人床與書桌，讓兄妹倆在平等舒適的環境中成長。設計家 ・ 1 天前
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物EBC東森新聞 ・ 1 天前
《BeePro Cup》2025格鬥遊戲國際電競錦標賽11月21日開打，集結700名好手爭奪33萬元總獎金
繼2023年台灣在杭州亞運的電競格鬥遊戲《快打旋風》項目包辦銀銅亮眼成績；2024年Capcom Cup由台灣年輕玩家Uma（Kagami）在全球眾多《快打旋風 6》高手環伺下，以黑馬之姿突圍代表台灣奪下世界冠軍，緊接著ET也接連奪得EVO Japan、EVO《拳皇 XV》冠軍，展現台灣格鬥遊戲玩家年年奪牌的堅強實力。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
不只日本！加拿大出現灰熊襲擊、2人命危 老師用「防熊噴霧」奮力抵抗
加拿大卑詩省（British Columbia）貝拉庫拉（Bella Coola）地區發生一起驚險的灰熊攻擊事件，一群正在戶外教學的學生與老師遭到衝出森林的灰熊突襲，其中2人情況危急、另有2人傷勢嚴重，並造成4人受傷，其中3人是孩童；另外還有7人在現場接受治療，但無需住院。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要
（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在AI產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。中央社 ・ 1 天前
前蘋果執行長塵封30年訪談公開：技術會過時，但好故事的價值將永遠流傳
在近期皮克斯 (Pixar)公布《玩具總動員5》首支預告影片，並且出現全新角色—平板電腦「Lilypad」之際，史蒂夫賈伯斯檔案館 (Steve Jobs Archive)釋出一個塵封已久、從未公開的訪談影片，藉此紀念皮克斯經典動畫《玩具總動員》 (Toy Story)上映30週年，其中由前蘋果執行長史蒂夫賈伯斯分享其對皮克斯的管理哲學，更深刻地探討了「科技」與「故事」之間的關係，其觀點即便放在今日的AI時代，依然發人深省。Mashdigi ・ 19 小時前
新入手Switch 2電池2小時就沒電正常嗎？教你用「官方認證」方法解決
Nintendo Switch 2 推出後，部分玩家發現掌機模式下的電池續航時間似乎不太理想，有些人反映玩小遊戲只能撐 2 小時左右，甚至什麼都不做也會快速耗電。不過別擔心，這個問題其實有解決方法。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前