《雀魂麻將》金古盃GGC Cup邀56位創作者牌桌切磋，11月30日放火、杏仁咪嚕領軍開打！

由跨媒體第一社群賽事品牌古德文創主辦的跨圈遊戲系列賽事《金古盃 GGC》賽事第二彈《雀魂麻將》即將於11月30日（日）開打，本次將邀請包括放火、杏仁ミル等56名影音創作者、實況主、VTuber、社群玩家等眾多參賽者一同桌上頂尖對決。現已於11月23日（日）完成分組抽籤。

（來源：古德文創官方提供）

古德文創自製的新媒體跨圈電競 IP《金古盃GGC》，旨在打造讓 VTuber、實況主與影音創作者能同場競技、交流互動的舞台，展現遊戲競技的多元樣貌與娛樂價值。首場《金古盃 GGC》自 9 月 14 日以 《瑪利歐賽車世界（Mario Kart World）》 揭開序幕以來，當日共集結實況、影音、VTuber 等共 28 位創作者參與，賽事期間全平台超過 18 萬觀看次數，最高觀眾同時在線共計 7,500 人次，總觀看時數達 500 小時以上；成功成為社群熱門話題，更讓許多過去鮮有交流機會的創作者們，成功點燃破圈熱度。

廣告 廣告

《金古盃》賽事第二彈攜手《雀魂麻將》邀請實況、影音、VTuber 等不同領域的創作者一同參與，持續藉由不同的主題和合作形式，迸發更多屬於創作者的合作機會與持續性的共享舞台。《雀魂麻將》於11月期間啟動【姬川響的遊戲機】特別活動，《金古盃 GGC》也將於賽事期間與官方合作展開聯動推廣，玩家可透過古德文創活動頁面了解最新賽事，亦可透過以下推廣連結搶先關注： 🔗 https://majsou.go.link/4ZDFh

《金古盃GGC》系列賽 Vol.2《雀魂麻將》已於 11 月 23 日（日）20:00 正式展開分組抽籤直播。因為攸關選手命運的抽籤，開播後立即湧入大批期待這場跨圈社群賽事的觀眾與粉絲。由於本次採用完全無法事前預測的「一次抽出一桌」分組方式，抽籤結果瞬間掀起熱烈討論；當同事務所、同組合的創作者被抽到同桌時，更讓聊天室瞬間暴動，直接把賽事期待度推向新高峰。賽事定於 11 月 30 日（日）14:00 正式開打，當天將邀請人氣主播長毛、賽評葉月，以及主持人沐橙共同攜手帶來熱血又精闢的即時播報，敬請期待。

所有在線上即時觀賽的所有玩家，可透過古德文創官方 Twitch 與 YouTube 頻道，一同見證 56 名參賽者們的激烈牌桌切磋。本次賽事加入一起搖旗吶喊的觀眾，就有機會抽中《雀魂麻將》國際服虛寶「月勢御守」（月卡），總計20名，可千萬不能錯過了。

賽事時程（來源：古德文創官方提供）

賽事時程（來源：古德文創官方提供）

分組結果

賽事抽籤分組A~E（來源：古德文創官方提供）

賽事抽籤分組F~J組（來源：古德文創官方提供）

賽事抽籤分組K~N組（來源：古德文創官方提供）

《金古盃 GGC》系列賽 Vol.2《雀魂麻將》賽事資訊

比賽日期： 2025 年 11 月 30 日 14:00

報名方式： 邀請制

參賽人數： 56名

比賽形式： 預選賽、淘汰賽 - 東風戰（一圈）／準決賽、決賽 - 半莊賽（兩圈）

比賽辦法： 抽籤決定預選賽分組；淘汰賽取 32 名，其中 14 名自分組各桌素點第 1 名誕生，另外 18 名為排除 1 名後素點最高的前18 名。另外，預選賽若欲同分將依照人數舉行3人或4人的PK驟死賽（東風戰）。第二輪取 16 名選手，由各桌前 2 名晉級第三輪準決賽，最後再由晉級決賽的 4 名玩家根據最終排名決定最終冠軍。

賽前抽籤： 11 月 23 日（日）20:00

賽事直播： 11 月 30 日（日）14:00

直播頻道：Twitch & YouTube雙平台直播

Twitch：https://www.twitch.tv/gcc_tw

YouTube：https://www.youtube.com/@gcc_tw

主播賽評：長毛、葉月、沐橙

※主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋等權利，如有異動將會公告於賽事官方社群。

－

以上內容為廠商提供資料原文