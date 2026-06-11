《雙囍》上架Netflix 劉冠廷一天當2次新郎；Disney+《日租家庭》影帝飆演技當「最強替身」｜電影線上看推薦
近日豪雨炸台，周末窩在家看片是最佳選擇，本周上架新片很多適合全家觀賞的溫馨喜劇，由億萬票房電影《孤味》導演許承傑執導的話題新作《雙囍》在Netflix上架，片中劉冠廷、余香凝演出一對迎來大喜之日的新人，為讓男方誓不見面的爸媽都能參加兒子終生大事，他們決定瞞天過海在同個飯店舉辦兩場婚禮。前半段逗趣安排被網友笑稱是「婚姻恐怖片」，後半段回歸到家人羈絆，引發不少共鳴，尤其劉冠廷和楊貴媚的「母子對唱」高潮戲碼，兩人互飆演技，哭點十足！
有別於斷不開的血緣親情，金獎影帝布蘭登費雪在電影《日租家庭》則是一名受雇「扮演」別人生命中重要角色的演員，可能是父母、手足、伴侶甚至是摯友，這份千奇百怪的「替身」工作，也讓他逐步找回人生的意義與歸屬感。電影節奏輕快溫馨，看完內心絕對是暖暖的。現在就來看看本周還有哪些值得期待的上架新片吧！
《雙囍》
播出時間：6月11日
播出平台：Netflix
入圍本屆台北電影獎10項大獎，劉冠廷、余香凝、庹宗華、田啟文、楊貴媚、9m88、蔡凡熙等豪華卡司主演話題台片。劇情描述新郎高庭生與新娘吳黛玲在大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏與母親白雁心爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳、婚顧小芮、伴郎大蔡，試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮。
《日租家庭》
播出時間：6月10日
播出平台：Disney+
金獎影帝布蘭登費雪再攀演技高峰，由《怒嗆人生》宮崎光代執導新作，故事以東京為背景，講述長年在日本打拼的美籍演員菲利普始終等不到真正舞台。某天，他接到一份「奇特的工作」：加入「日租家庭」服務，受雇去扮演別人的父母、手足、伴侶、摯友——成為別人生命裡短暫卻重要的那個位置。隨著一次次走進客戶的日常，他逐漸建立起真摯的情感連結，也重新理解「家」的意義。
《隔壁的星光》
播出時間：6月12日
播出平台：CATCHPLAY+、friDay影音（LiTV已上架）
福本莉子、八木勇征主演日本愛情電影，劇情描述千明與昴是青梅竹馬，昴因被星探發掘而成為新生代人氣男演員，千明暗戀昴多年，卻因身份差距始終隱藏心意。最終她鼓起勇氣告白，換來「我只把你當青梅竹馬」回應，心碎的千明決定壓抑感情，以朋友身份繼續支持他，「近在咫尺卻遙不可及」的暗戀會有結果嗎？
《失明》
播出時間：6月12日
播出平台：Hami Video
林依晨、吳可熙、劉敬領銜主演台片，劇情描述書儀有著令人稱羨的完美丈夫與聰穎兒子，然而，當她高中兒子天翰情竇初開，深陷於才華橫溢的攝影師雪津的魅力之中時，一場始料未及的意外，竟如利刃般劃破她精心構築的完美假象，引爆隱藏在幸福表象下的驚濤駭浪！林依晨破尺度，與吳可熙有激情戲。
《母性本能：德州奪胎案》
播出時間：6月12日
播出平台：Netflix
這部紀錄片描述在德州東部的小鎮上，一位出身富裕家庭的年輕女子愛上當地獵人。他們關係看似完美，幾個月後她便懷孕了，並在社群媒體上驕傲地展現自己的孕肚。然而，當一位州警攔下她的車，發現她剛剛在車裡生下了孩子時，她的故事瞬間崩塌，揭露了一樁駭人聽聞、令人髮指的罪行！
《港口天光》
播出時間：6月12日
播出平台：friDay影音、MyVideo、LiTV
導演藤井道人繼《家族極道物語》後，再度與日本國民歐吉桑館廣合作。電影描述被踢出幫派的黑道大哥三浦，在漁村過著討海人生，意外與港邊失明男孩幸太成了忘年之交，為讓幸太重見光明，三浦鋌而走險，當男孩終於得到「光」，男人卻失去蹤跡。十數年過去，重逢近在眼前，逃不掉的過去還是重新找上三浦，他再次拿起手槍，只為了守護比自己更重要的人。
《藍色男孩事件》
播出時間：6月12日
播出平台：MyVideo、friDay影音
日星錦戶亮飾演熱血律師，在法庭攻防中深入探討社會標籤與性別認同的體制偏見！電影描述1960年代，日本訂立反賣淫法，加強掃黃。然而這條法律只針對女性，讓跨性別工作者有漏洞可鑽，他們被稱為「藍色男孩」。警察礙於法律無法，轉而向為他們進行變性手術的赤誠醫生開刀，將其依「違反優生保護法」的罪名逮捕，為替赤誠醫生辯護，律師狩野四處奔走，拜託曾接受赤誠醫生手術的「藍色男孩」出庭作證！
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