《雙影奇境》總監為EA叫屈：大家對他們太嚴苛了，其實沒那麼糟

以《雙人成行》（It Takes Two）聞名的 Hazelight 工作室創辦人兼總監 Josef Fares，最近在採訪中聲援長期合作的發行商 Electronic Arts（EA）。Fares 認為外界過度把 EA「妖魔化」，該公司承受太多本不該承擔的批評。

Hazelight 的遊戲都是和 EA 合作發行。（圖源：雙影奇境）

在 The Game Business 訪談中，他直言雖然微軟、索尼和任天堂…等巨頭都曾犯過錯，但唯獨 EA 總是扮演著「壞人」的角色。Fares 表示他在 EA 接觸到的夥伴都是熱愛遊戲的玩家，並非大眾刻板印象中只在乎利益的商人。他知道 EA 確實有做錯事情過，但也認為這家公司被罵得太過頭了。

Fares 透露，Hazelight 和 EA 的合作關係非常穩固且愉快。從早期的《A Way Out》、《雙人成行》到最新的《雙影奇境》，EA 作為發行商始終給了他們團隊非常大的創作自由與尊重。他強調 EA 非常了解 Hazelight 的運作模式，採取「放手讓他們去做」的態度，從來沒有干涉太多開發內容。Fares 也表示如果雙方合作真的不愉快，他絕對會公開說出來，但事實上雙方的合作關係很好，Hazelight 永遠能做自己想做的事情。