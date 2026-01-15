《雙影奇境》總監談2025年2A遊戲大獲成功：「也需要3A大作，千萬美元可做不出《GTA》」
在已經過去的 2025 年中，相較於過去大家認為是「品質保證」的 3A 遊戲，遊戲圈中的 2A 遊戲與獨立遊戲也大放異彩，更能讓玩家們買單，例如《光與影：33號遠征隊》、《空洞騎士 絲之歌》等。而如同 Ubisoft 推出的《刺客教條：暗影者》、Capcom 旗下的《魔物獵人：荒野》等傳統 3A 大作反而引起了許多討論，讓玩家們認為遊戲還有變得更好的空間，顯得可惜。不過，同樣在 2025 年發行，並且獲得成功的《雙影奇境》總監 Josef Fares 卻反而擔心，去年 2A 遊戲的成功會讓發行商們錯看，認為未來遊戲市場是 2A 遊戲的天下，「但一千萬美金可做不出《俠盜獵車手》。」
事實上，一直以來 3A 遊戲的定義「高品質、高預算、大團隊」就代表著每當開發商決定推出 3A 遊戲，就會擠壓其他 2A 遊戲項目的開發空間，許多開發商也都寄望於遊戲正式推出後能夠獲得成功，帶來更多收益。不過，2025 年的遊戲圈中，2A 遊戲與獨立遊戲反而大放異彩，例如《雙影奇境》、《空洞騎士 絲之歌》、《光與影：33 號遠征隊》、《黑帝斯2》等，TGA2025 上《光與影：33 號遠征隊》更擊敗了 3A 大作《死亡擱淺2 冥灘之上》，拿下年度最佳遊戲（GOTY），並且拿下 9 項大獎橫掃獎會。
而同樣獲得玩家好評，並且獲 TGA2025 四項提名的《雙影奇境》遊戲總監 Josef Fares 最近受訪聊到這件事時也表示，「在《光與影：33號遠征隊》的成功後，許多人都開始在討論 2A 遊戲正在接管遊戲市場了。」，但他認為，這件事反而值得讓人擔心：「我其實無法想像沒有 3A 遊戲的世界，我也很想玩那些超級大片風格的遊戲，你可沒辦法用一千萬美元（約 3 億元新台幣）就做出《俠盜獵車手》。」
Josef Fares 進一步表示，其實 2A 遊戲、獨立遊戲根本就不是什麼新的概念，「而最重要的是不要被侷限。我們需要更多的多樣性，而發行商們也不該單憑《光與影：33號遠征隊》很成功就認為 2A 遊戲是未來趨勢，只要做 2A 就好。」
