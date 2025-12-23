《雙軌》何與爆紅躍升新男神！3部待播劇橫跨懸疑辦案、權謀古裝與現代生死題材 二搭孟子義先婚後愛引期待

【文／段在玧】改編自時玖遠同名小說的陸劇《雙軌》，由虞書欣、何與主演，結合偽骨科兄妹與久別異國重逢元素，禁忌情感在克制中不斷拉扯，充滿高張力。劇中「哥哥」何與的痞帥魅力和結實肌肉線條，完美符合原著小說形象，更因為帶感的調情撩妹手段，成為討論度破表的新晉男神，未來將帶來哪些戲劇作品也備受觀眾期待。

何與因《雙軌》中帥氣性感的「哥哥」魅力人氣高漲。（圖／iQIYI TW）

🍿《雙軌》線上看推薦：

開播時間：12月12日

播出平台：愛奇藝

主演卡司：虞書欣、何與

更新時間：VIP會員每日18:00更新2集，非會員1集

集數：29集

何與待播劇1：《真火神探劉橫順》

民國懸疑劇《真火神探劉橫順》改編自天下霸唱小說《火神》，講述清末民初的火神廟派出所警察「劉橫順」（胡先煦 飾），在父母葬身火海後意外掌握洞柱尋蹤的獨門絕技，將與「李子龍」（何與 飾）、「虞美人」（蘇曉彤 飾）攜手，成為屢破奇案、對抗神祕組織的英雄「火神爺」。何與飾演的李子龍是位冷面道士，和渾身正義感與責任感的劉橫順形成強烈對比，增添角色間的張力。

🍿《真火神探劉橫順》線上看推薦：

主演卡司：胡先煦、何與、蘇曉彤

播出平台：YOUKU

集數：28集

《真火神探劉橫順》中，胡先煦、何與、蘇曉彤將攜手破案。（圖／YOUKU）

何與待播劇2：《百花殺》

權謀古裝愛情劇《百花殺》改編自錦凰的小說《我花開後百花殺》，講述個性強勢堅韌的昭寧郡主「沈穎和」（孟子義 飾）與表面病弱實則腹黑的東宮儲君「蕭華雍」（何與 飾），從相互利用的聯姻關係，轉變成在朝局權利鬥爭下，生死相託的盟友知己，兩人將共同懲奸除惡、守護天下盛世。何與飾演的蕭華雍利用病弱作為偽裝，但其實暗中調查並默默布局，為朝廷培養可塑之才，複雜深沉的角色形象，加上與孟子義二搭的化學反應，都讓觀眾相當期待。

🍿《百花殺》線上看推薦：

主演卡司：孟子義、何與

播出平台：We TV

集數：36集

何與將二搭孟子義，上演先婚後愛的契約聯姻。（圖／WeTV Taiwan）

何與待播劇3：《此處通往繁星》

《此處通往繁星》由郭麒麟、張雪迎主演，是一部青春療癒輕喜SPA劇，講述「王燦」（郭麒麟 飾）在創業失敗後回到家鄉，進入清涼山殯儀館裝殮班，在殯葬業工作，他見證一次又一次的告別，從中理解職業核心價值後，選擇成為入殮師。劇中將以黑色幽默輕鬆談論嚴肅的生死話題，雖然何與並非領銜主演，但也讓粉絲更加好奇在這有笑有淚、描寫出真實人生議題的題材中，何與將出演什麼樣的角色，是否會帶來與以往不同的魅力。

🍿《此處通往繁星》線上看推薦：

主演卡司：蔣雪鳴、鄔立朋

播出平台：YOUKU

集數：20集

《此處通往繁星》以輕鬆方式探討生死議題。（圖／YOUKU）

從《雙軌》中話題度破表的「哥哥」形象，再到民國懸疑辦案、權謀古裝，以及現代寫實題材的待播作品，何與持續開拓戲路版圖，無論是冷面道士、腹黑儲君，或尚未揭曉的角色設定，都讓劇迷們期待未來能看見更多層次與可能性的角色。