《雙軌》虞書欣、何與婚紗照曝光！ 許願二搭「他接得住我」

虞書欣、何與主演的戲劇《雙軌》，以偽骨科兄妹為故事基底，在兩人終於解開心結復合後，壓抑多年的情感也一次爆發。虞書欣主動跨坐到何與身上獻吻，挑逗說出「我已經不是一個小孩了」，加上戲外釋出的深情婚紗照，與合體跳舞放閃影片推波助瀾，甜度全面超標。

《雙軌》虞書欣跟何與拍婚紗照放閃（圖／愛奇藝國際站）

兩人重逢後，姜暮才發現靳朝早已不再是記憶中的少年，他白天在修車廠工作，夜裡混跡地下拳擊場與黑市賽車圈，身上常帶著油污與傷痕，態度看似冷淡、刻意與她拉開距離，卻又在每一次危險來臨時，下意識地將她護在身後。然而靳朝因賽車墜崖重傷，恐面臨傷殘，為了不拖累姜暮，狠心斷絕聯繫。

到加拿大陪伴媽媽的姜暮，內心卻始終無法放下對他的感情，兜兜轉轉6年後，兩人的軌跡才再度交疊。何與在詮釋靳朝復健過程中顫抖的步態，以及面對他人時流露的自卑與迴避，細膩呈現角色在肉體與尊嚴同時崩解的狀態：「我覺得這個角色最遺憾的部分，是他沒能把自己的難處跟痛苦說出來，如果說出來，他跟暮暮可能就不會分開這麼久了。」

《雙軌》姜暮（虞書欣 飾）（圖／愛奇藝國際站）

劇中，靳朝在聽見姜暮哭著說出「我還是只喜歡你，我該怎麼辦」的真情告白後，攔住想搭電梯離去的她熱吻，釋放壓抑已久的情感。何與在拍完這場復合戲後，一度無法從角色中抽離，收工準備離開時，電梯門一打開，看見虞書欣還站在那，情緒瞬間翻湧，忍不住走上前抱住她說：「暮暮，我以為妳就這樣走了！」突如其來的情緒反應，令虞書欣相當難忘。

日前何與趁著虞書欣生日，與她一起開直播吃火鍋，聊起對彼此的第一印象。何與形容虞書欣像蝦滑，軟軟嫩嫩又白淨；虞書欣則笑說他像凍豆腐，看起來是個硬漢，但熟了之後才發現內心很柔軟，何與秒回：「所以我是軟漢？」逗笑全場。

《雙軌》靳朝（何與 飾）（圖／愛奇藝國際站）

虞書欣也透露，合作之前看照片時，以為何與性格有點高冷，但讀本時卻被他溫暖的眼神打動，感覺還有點傻傻的，總是專注地看著每個說話的人，拍攝時也不忘照顧身旁的每一位：「不管是戲裡或戲外，他都能接得住我。」

兩人也表示，因為合作《雙軌》熟到不能再熟，培養出十足默契，未來若有機會，希望能再度搭檔組CP。被問起想拍哪一種類型的作品時，何與笑說：「一起拍個古裝好像不錯，如果有從現代穿越到古代的劇情就更好了。」

《雙軌》正於愛奇藝國際站熱播中。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導