《雙軌》虞書欣、何與親夠了沒？偽兄妹禁忌愛戀 昏頭吻、衣櫃吻、夢想吻 觀眾招架不住！

【文／徐瑞安】陸劇《雙軌》由虞書欣、何與主演，以偽兄妹的禁忌愛戀掀起討論熱潮，姜暮（虞書欣 飾）與靳朝（何與 飾）曾以為彼此是親兄妹，但父母離異後，二人生活走向不同軌道，直到多年後重逢，當沒有血緣關係的妹妹，再次闖進靳朝的生活，分離多年的思念親情，竟漸漸變質，逐漸突破兄妹界線的情感張力讓觀眾們看得心癢，大量吻戲場面更是讓人招架不住。

《雙軌》突破兄妹界線，觀眾看得心癢。（圖／iqiyitw FB）

🍿《雙軌》線上看推薦：

開播時間：2025年12月12日

播出平台：愛奇藝

主演卡司：虞書欣、何與

集數：29集

更新時間：VIP會員每日18:00更新2集，非會員1集

《雙軌》吻戲名場面：「昏頭吻」突破兄妹界線

劇情中最經典的一吻「昏頭吻」，是姜暮與靳朝突破兄妹感情的一大關鍵，姜暮母親要求她去加拿大生活，但她不想離開靳朝，藉著酒意主動獻吻，壓抑許久的真心終於毫無保留展現，靳朝還想克制，他說：「你昏頭了。」但看著鼓起勇氣靠向自己的姜暮，他也無法假裝無動於衷，接著說：「我也昏頭了。」昏頭吻一發不可收拾，兩人關係正式偏離軌道。

《雙軌》吻戲名場面：衣櫃吻

姜暮與靳朝突破兄妹關係後，陷入甜蜜熱戀，只要單獨相處時，就忍不住想跟彼此親熱，感情無法克制。當小狗「閃電」弄得全身髒兮兮的回來，也弄髒了姜暮的衣服，靳朝提醒她去換乾淨衣服，本來好心走向衣櫃幫她拿衣服，沒想到當姜暮問他「我穿什麼好看」時，他竟忍不住衣櫃咚吻了上去，超甜吻戲讓人心臟爆擊。

《雙軌》吻戲名場面：夢想吻

姜暮與靳朝深愛彼此，姜暮開始暢想兩人的未來，她問靳朝願不願意和自己一起回南京生活，如果靳朝想繼續開車行，她願意陪他一起，如果不想，兩人還可以一起開咖啡店，店址要選在有梧桐樹的山腳下，秋天時，金黃色的梧桐葉鋪滿院子，小狗在腳邊跑來跑去，不知道有多幸福。靳朝靜靜聽著，雖沒辦法馬上給出承諾，卻也把這個願景放進心裡，二人緊緊抱住彼此擁吻。

從試探到確認心意，一連串讓人心跳失序的高甜瞬間，組成了《雙軌》中姜暮與靳朝的偽兄妹戀，而當二人突破界線，陷入熱戀後，甜度超標的吻戲更是讓觀眾也跟著他們一起淪陷在甜蜜之中，更多超甜吻戲等著你親自來解鎖，喜愛青春甜蜜愛情劇的話，就別錯過高甜的《雙軌》。