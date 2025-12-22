《雙軌》虞書欣、何與遊走道德邊緣！8部「偽骨科」陸劇推薦：《錦繡安寧》、《我的人間煙火》張力拉滿

【文／孔渠】由虞書欣、何與主演卡司的陸劇《雙軌》開播後熱度飆升，劇中兩人從「名義兄妹」到極限拉扯的虐戀情節，再度點燃了觀眾對於「偽骨科」（無血緣關係的兄妹／姊弟戀）題材的探索。這種自帶背德感與禁忌張力的設定，往往比普通甜寵劇更具張力，那種在家族壓力下隱忍的愛意、在道德邊緣試探的瘋批感，正是這類題材讓人欲罷不能的原因。以下盤點 8部必看的「偽骨科／假親戚」陸劇，一起體驗心癢難耐！

《雙軌》再掀「偽骨科」討論熱潮。圖／愛奇藝

1. 《雙軌》｜關係設定：繼兄妹

《雙軌》正在熱播中。圖／愛奇藝

🍿《雙軌》線上看推薦：

主演卡司： 虞書欣、何與

播出平台：愛奇藝

集數：29

更新時間：VIP會員每日18:00更新2集，非會員1集

《雙軌》的背景設定中，靳朝（何與飾）父母重組家庭又離異，兩人是名義上的兄妹。從小一起長大，後來靳朝跟隨父親遠走泰國，成為黑市拳手；姜暮（虞書欣飾）則為了找他在混亂的異國與他重逢。這部的張力在於「身分差」與「環境差」，一個是倔強少女，一個是落魄卻危險的哥哥。那種「即使我們在法律上是兄妹，我也要越過千山萬水去愛你」的孤勇，加上何與飾演的哥哥那種隱忍、混亂又充滿荷爾蒙的保護慾，是近期最強的「偽骨科」代表。

2. 《錦繡安寧》｜關係設定： 無血緣的三哥與七妹

《錦繡安寧》也是「偽骨科」經典之一。圖／愛奇藝

🍿《錦繡安寧》線上看推薦：

主演卡司： 張晚意、任敏

播出平台： 愛奇藝、Netflix

集數：40

劇情看點： 張晚意被稱為「偽骨科專業戶」，這部也不例外。羅慎遠（張晚意飾）是羅府不受寵的庶子「三哥」，羅宜寧是備受寵愛的「七妹」。前期是「兄友妹恭」的宅鬥互助，羅慎遠在暗處為妹妹掃平一切障礙，人前喊妹妹，人後動真情。當身世之謎揭開，發現兩人並無血緣關係時，那種「終於可以不再只做你哥哥」的壓抑情感爆發，是全劇最帶感的高潮。

3. 《長相思》｜關係設定：表親

《長相思》完美詮釋權力與愛情的死局。圖／WeTV

🍿《長相思》線上看推薦：

主演卡司： 楊紫、張晚意

播出平台： WeTV、愛奇藝、Netflix、Disney+

集數：39

雖然古代表親可通婚，但瑲玹（張晚意飾）為了家國大業，將對小夭（楊紫飾）的愛深埋心底，只能以「哥哥」的身分守護她，甚至親手將她推向別人。這對CP的精髓在於「瘋批與克制」。瑲玹眼睜睜看著妹妹愛上別人，那種嫉妒、發瘋卻又無能為力的破碎感，完美詮釋了什麼叫「權力與愛情的死局」。那句「我想和你長相守，有錯嗎？」是無數骨科愛好者的意難平。

4. 《我的人間煙火》｜關係設定： 收養關係 + 豪門兄妹

王楚然、魏大勛《我的人間煙火》副CP討論度更高。圖／MangoTV

🍿《我的人間煙火》線上看推薦：

主演卡司： 王楚然、魏大勛

播出平台：愛奇藝、Netflix

集數：40

這是一對「配角比主角搶眼」的經典案例。孟宴臣（魏大勛飾）對被收養的妹妹許沁（王楚然飾），展現了極致的隱忍與占有慾。「孟許時分」之所以爆紅，是因為魏大勛演出了那種「戴著金絲眼鏡的斯文敗類」感，他對妹妹的愛是陰暗爬行、無法宣之於口的。那種在家族壓力下，明明是最親密的人卻無法在一起的絕望感，被網友封為現代劇的偽骨科天花板。

5. 《對我而言危險的他》｜關係設定： 危險契約 + 豪門假兄妹／替身

《對我而言危險的他》劇情超滿張力。圖／愛奇藝

🍿《對我而言危險的他》線上看推薦：

主演卡司： 樊治欣、李墨之

播出平台：愛奇藝

集數：24

雖然主線是替身文學，但樊治欣飾演的嚴星呈以「哥哥／未婚夫」等複雜身分介入女主生活，這種「瘋批霸總強制愛」的氛圍與偽骨科的背德感異曲同工。嚴星呈是個帶著復仇目的回來的危險男人，他一手操控女主成為豪門千金，兩人既是盟友又是獵物與獵人的關係。劇中各種領帶吻、徒手滅火的「名場面」，充滿了危險的性張力。

6. 《白髮》｜關係設定：假兄妹

《白髮》也是一部虐戀代表。圖／愛奇藝

🍿《白髮》線上看推薦：

主演卡司： 羅雲熙、張雪迎

播出平台： 愛奇藝

集數：58

《白髮》也是一部「虐戀」代表。容齊（羅雲熙飾）是西啟皇帝，容樂（張雪迎飾）是他的初戀，但他為了保護她，不得不讓她失憶並以「皇兄」的身分將她送去和親。容齊一輩子都在算計，卻算掉了自己的愛情與性命，只為保「妹妹」一世平安。他以哥哥的名義，做著最深情的守護。真相大白那一刻，這種「假兄妹、真愛人」的悲劇也是讓觀眾淚點滿滿。

7. 《承歡記》｜關係設定： 名義上的兄妹

《承歡記》也是一部討論度頗高的「偽骨科」。圖／ WeTV

🍿《承歡記》線上看推薦：

主演卡司： 許凱、楊紫

播出平台： WeTV 、Hami Video

集數：37

姚志明（許凱飾）是麥承歡（楊紫飾）繼祖母的親孫子，在輩分和法律上算是「親戚」。這部的偽骨科感比較輕快，更多的是「職場對手變情人」的拉扯。從一開始的互相利用、看不順眼，到因為奶奶的紐帶而產生羈絆。姚志明從一個精緻利己主義者，慢慢被這個「名義上的妹妹」融化，變成了一隻只聽她話的「大狼狗」。

8. 《摯愛遊戲》｜關係設定： 無血緣兄妹

《摯愛遊戲》改編自泰劇。圖／ YOUKU

🍿《摯愛遊戲》線上看推薦：

主演卡司： 樊治欣、何瑞賢

播出平台：YOUKU

集數：56集

改編自經典泰劇，本身就自帶狗血與爽感，講述一場充滿權謀與禁忌情感的「相愛相殺」故事。遠飛集團千金許諾（何瑞賢 飾）歸國後，發現昔日溫馨家庭崩裂，母親被逐，父親執意迎娶心機女白夏。更令她心寒的是，與她青梅竹馬、由父親收養的哥哥沈嘉禾（樊治欣 飾），正憑藉卓越才幹步步蠶食家族企業。為了奪回失去的一切並報復沈嘉禾的「背叛」，許諾設計將其引入一場情感博弈的「熾愛遊戲」。兩人在商戰與家族紛爭中極致拉扯，隱藏在「偽骨科」關係下的禁忌情愫也隨之爆發。