《雙點博物館》DLC 「百獸博物館」與免費更新「薑餅村」同步推出，首週限時九折優惠

Two Point Studios最新力作《雙點博物館》迄今規模最大的DLC 《百獸博物館》今日正式發售，為各位館長們打開動物王國的大門！本DLC現已於 Steam、Epic Games、Xbox與PlayStation平台推出，並預計2026年於Nintendo Switch 2 平台登場。

《百獸博物館》將為博物館帶來全新的樂趣、混亂與創意。玩家將照料各種奇妙生物，設計沉浸式棲息地，並打造會讓訪客們驚喜不斷的互動式展示品。每個轉角都充滿意想不到的發現，是策略、創造力與療癒混亂的完美組合。

此外，為了歡慶本DLC發售，首週於Steam、Epic Games、Xbox 與 PlayStation※平台購買享受9折優惠。

※PlayStation僅限PS Plus訂閱者享有折扣優惠。

在冬日免費更新「薑餅村」中縱享節日歡樂！

獻給全體玩家的冬日免費更新「薑餅村」與《百獸博物館》同步推出，現已上線PC、PlayStation 與 Xbox。該內容為《雙點博物館》帶來滿滿節慶氛圍──從季節裝飾、節慶展示品到覆雪驚喜，一應俱全。「薑餅村」也將於之後登上 Nintendo Switch 2。

在「薑餅村」中，玩家將穿梭積雪，在「白骨帶」的冬季小鎮中探索三個全新興趣點，並可發掘五項全新展示品，其中包括一座互動展示，為全年齡層的玩家們帶來濃濃的節慶歡樂。

館長們也可以用充滿節日氛圍的新客製選項妝點博物館牆面與地板，並免費獲得一整套節慶裝飾，包括花環、胡桃鉗士兵、地毯等多款物品。此外，員工也可換上兩套全新冬季服裝，以時尚姿態溫暖迎接寒冬，完整博物館的節日新形象。

《雙點博物館》簡介

本作《雙點博物館》為「雙點」系列的最新力作，是一款以博物館為背景的經營模擬遊戲。玩家將扮演菜鳥館長扛起營運博物館的重責大任，收集展示品或策劃館內導覽，將之經營成充滿獨特風格的博物館。快來打造眾所公認的最棒博物館吧！

