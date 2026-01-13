《難哄》男神爆男男戀「親暱畫面流出」 對象竟是BL劇男主角

中國大陸BL劇《逆愛》2025年六月播出後，掀起現象級粉絲狂潮，主演田栩寧、梓渝更是一夕躍升頂流，商務代言接不完。由於該劇原著作者「柴雞蛋」在2015年的作品《上癮》同樣火爆，下一部作品動向備受關注，近期就傳出柴雞蛋新作即將開拍，主角也跟著曝光。

《逆愛》造成現象級狂潮，左為田栩寧、右為梓渝。 （圖／GagaOOLala提供）

柴雞蛋為大陸知名網路小說作者，2015年其作品被翻拍成BL劇《上癮》，使得演員黃景瑜、許魏洲知名度大開，只是大陸政府隨後全面禁止耽改，許多已經拍完的BL作品也再無重見天日的機會。

相隔10年，柴雞蛋的作品《逆襲》改編成BL劇《逆愛》，以「環大陸」形式，也就是在海外串流平台播出，再次創造現象級熱潮，創下93國收視冠軍，捧紅主演田栩寧、梓渝。

《初三的六一兒童節》外傳由何昶希（左）以及何衍朝（右）主演（圖／翻攝自微博）

柴雞蛋兩度出手，成績都不同凡響，下一部作品自然備受關注，自去年底起，網上開始傳出，柴雞蛋將會加入新的BL劇《初三的六一兒童節》項目，外傳主演是《青春有你》出道的UNINE成員何昶希，以及演員何衍朝。

不過何昶希最近被大陸狗仔拍到，與《難哄》蘇逸陽私下自然擁抱的親暱舉動，陸網罕見爆出男男緋聞，引起不小騷動，柴雞蛋的名字也再度於討論中被提及。

何昶希（左）與《難哄》蘇逸陽（右）傳出緋聞（圖／翻攝自微博）

對此，柴雞蛋12日發文闢謠：「網傳的《初三的六一兒童節》項目與本人無關，從未參與過，別再帶了，謝謝。」可謂是戲劇都尚未拍完，就熱度十足。