《零日攻擊》美國多城市巡迴 美退將發文讚「必看作品」
台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，從西岸到東岸均引發熱烈關注。本月1日起從西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更壓軸在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。
民主黨眾議員吉米·戈梅斯（Jimmy Gomez） 致詞時表示去年八月訪問台北期間，與台灣副總統蕭美琴會面時首次得知該影集，他即建議在美國國會大廈舉辦《零日攻擊》的放映會，以強調美國國會對台灣一貫的支持。
本場國會放映由美國華府智庫「Special Competitive Studies Project（SCSP）」籌劃主辦，該組織是由前谷歌執行長施密特創立的跨黨派非營利智庫與基金會，長期關注人工智慧與新興科技如何改變美國國家安全、經濟與社會結構，其核心使命是提出政策建議，協助美國在2030年前維持全球科技與經濟競爭優勢。
《零日攻擊》受SCSP邀請在華府放映與對談，共包括在智庫辦公室與國會共兩場次，均吸引等不少政策圈內官員與學者到場。
美國空軍退役中將、前印太司令部副司令Clint Hinote在觀賞《零日攻擊》後在社群公開發文表示，劇中對中共認知作戰與台海衝突情境的刻畫，與他多年在印太戰略前線的觀察高度吻合，更認為這部劇應成為所有關心台海安全與民主未來人士的必看作品。
他並強調，透過戲劇呈現威權擴張下的真實風險，有助喚起更多國際決策者與大眾對台灣處境的重視。製作人鄭心媚表示，現場觀眾的熱情是創作者最珍貴的動力，「感受到大家對台灣故事的好奇與關注，這讓我們更有信心把作品帶到世界各地。」
製作團隊表示，此次美國巡迴放映除了持續增加實體場次，也同步洽談北美串流平台上架，希望透過戲劇，讓更多國際觀眾理解台灣所面臨的安全挑戰，共同努力維護民主價值，讓戰爭只留在戲劇中。
零日攻擊美國巡迴放映 國會校園關注台海安全議題
（中央社記者洪素津台北12日電）台劇「零日攻擊」啟動美國巡迴放映，1日起從西雅圖一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，同時深入校園和美國國會，其中國會場次吸引約50名參眾議員與國會幕僚觀賞，凸顯台海安全與民主韌性議題。
2025年話題台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，從西岸到東岸均引發熱烈關注。本月1日起從西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更壓軸在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。
