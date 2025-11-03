《電馭叛客2》銀手強尼回歸有望？世界觀主創：歡迎基努李維聯絡我！

在《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）中，由好萊塢知名男星基努李維（Keanu Reeves）飾演的靈魂人物「銀手強尼」（Johnny Silverhand），以其獨特的魅力和深刻的劇情，成為玩家心中難以取代的角色。而先前，基努李維本人就表示，很樂意再次扮演強尼。對此，《電馭叛客》主創也做出回應，表示只要對方聯絡他，他就有辦法實現！

強尼回歸有機會？

CD Projekt Red 日前的線上直播中，邀請到《電馭叛客》桌遊的原作者，同時也是該系列世界觀的創造者 Mike Pondsmith，給予了玩家充滿想像空間的回應。他不稱讚了基努李維等演員在遊戲中的精彩演出，更直接向基努李維招手，半開玩笑得說：「我有辦法讓你回來，基努，快聯繫我」雖然是笑著說的，卻也點燃了玩家社群對強尼回歸的無限遐想。

當然，「銀手強尼」的回歸並非毫無挑戰。畢竟在《電馭叛客2077》的劇情設定中，他的肉體早已死亡數十年，其意識以數位靈魂的方式存在於晶片中，並根據玩家的選擇而有不同的結局。如何在不推翻玩家先前結局的前提下，讓這個角色合理的出現在續作《電馭叛客2》中，將是開發團隊需要面對的一大難題，但從 Pondsmith 的回應來看，或許已經有了一些想法。