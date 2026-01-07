《電馭叛客2077》為何不讓玩家和「阿傑」相處更久？總監：就像要路克天行者一直待在塔圖因種田
許多《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）的玩家在體驗過夜城的故事後，心中最大的遺憾往往是和好兄弟「阿傑」相處的時間太短，從劇情兩人認識後，直接使用一大段動畫快速帶過兩人出生入死的過程。而針對這話題，負責《電馭叛客2077》續作的創意總監 Igor Sarzyński 最近終於進行了回應，直言加入更多互動也「沒有意義」並舉例了《星際大戰》。
雖然玩家希望能有更多與阿傑互動的機會，但如果強行延長遊戲第一章的長度，對整體的敘事節奏並沒有好處。 Igor Sarzyński y94 在 Bluesky 上用了一個生動的比喻：「這就像是說我們應該花更多時間看『農夫路克』待在塔圖因星球上，而不是讓他趕快去接觸絕地武士的那些事。」
Sarzyński 補充解釋，遊戲第一章的目標設定很模糊，主要是讓主角 V 嘗試「爬上頂端」，如果在沒有高風險或壓力的情況下過度延長這段過程，會導致遊戲體驗變得鬆散又缺乏焦點。他指出，這畢竟是一款開放世界遊戲，玩家其實已經可以在沃森區花上 20 個小時自由探索，依照自己的節奏來體驗遊戲。而對於部分玩家認為開頭和阿傑的過場動畫是被刪減的內容，他也澄清這在開發初期就是這樣規劃的。
