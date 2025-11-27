《電馭叛客2077》總銷量破3500萬套，超越《巫師3》同發售時間紀錄

CDPR 公布最新財報，《電馭叛客2077》總銷量突破 3500 萬套，超越了同發售時間長度《巫師3》的紀錄，也是現在 CDPR 的主要收入來源，一甩以前因趕鴨上架導致的種種 BUG 問題陰霾。

CDPR 財務官方公告並由《電馭叛客2077》轉推，其總銷售量突破 3500 萬套，而財務長 Piotr Nielubowicz 在財報影片中提到，這超越了同時間長的《巫師3》銷售量，雖然《巫師3》至今銷售十年達 6000 萬套，不過單就《電馭叛客2077》發售以來的五年左右來說表現更好，也是現在 CDPR 的財務收入主要來源。

《電馭叛客2077》在當初發售時因為嚴重的最佳化、惡性 BUG 等問題導致主機板本難以遊玩，甚至導致 PS 商店暫時下架，還面臨投資者的控告與賠償，如今不只遊戲銷量，包括先前的改編動畫《電馭叛客：邊緣行者》評價如潮，總算是甩掉了過去的陰霾。