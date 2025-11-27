Yahoo奇摩遊戲編輯部

《電馭叛客2077》總銷量破3500萬套，超越《巫師3》同發售時間紀錄

大摳
大摳
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間
《電馭叛客2077》總銷量破3500萬套，超越《巫師3》同發售時間紀錄（圖源：CDPR）
《電馭叛客2077》總銷量破3500萬套，超越《巫師3》同發售時間紀錄（圖源：CDPR

CDPR 公布最新財報，《電馭叛客2077》總銷量突破 3500 萬套，超越了同發售時間長度《巫師3》的紀錄，也是現在 CDPR 的主要收入來源，一甩以前因趕鴨上架導致的種種 BUG 問題陰霾。

廣告

CDPR 財務官方公告並由《電馭叛客2077》轉推，其總銷售量突破 3500 萬套，而財務長 Piotr Nielubowicz 在財報影片中提到，這超越了同時間長的《巫師3》銷售量，雖然《巫師3》至今銷售十年達 6000 萬套，不過單就《電馭叛客2077》發售以來的五年左右來說表現更好，也是現在 CDPR 的財務收入主要來源。

《電馭叛客2077》在當初發售時因為嚴重的最佳化、惡性 BUG 等問題導致主機板本難以遊玩，甚至導致 PS 商店暫時下架，還面臨投資者的控告與賠償，如今不只遊戲銷量，包括先前的改編動畫《電馭叛客：邊緣行者》評價如潮，總算是甩掉了過去的陰霾。

其他人也在看

享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡　親友悲慟證實：遺體將運回大馬

享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡　親友悲慟證實：遺體將運回大馬

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...

FTNN新聞網 ・ 1 天前

台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多

台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...

聯合新聞網 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵

造咖 ・ 22 小時前
獨家／朱孝天直率個性惹禍　下月F4上海演唱會成局外人

獨家／朱孝天直率個性惹禍　下月F4上海演唱會成局外人

朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前

經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」

大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。

中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕　范姜彥豐是局外人

粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕　范姜彥豐是局外人

范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益

1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益

[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開

《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開

她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...

styletc ・ 22 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次

陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次

演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛　真實數據曝光

台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛　真實數據曝光

台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃

早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃

加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝

食尚玩家 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

EBC東森娛樂 ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招

他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招

他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招

EBC東森新聞 ・ 17 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！　驚傳「數千片晶圓全報廢」

台積電美國廠Q3獲利跳水99％！　驚傳「數千片晶圓全報廢」

台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在

中廣新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了

曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了

體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。

FTV Sports ・ 22 小時前
黃國昌率團赴日　傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

黃國昌率團赴日　傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%

不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%

隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎　獎落台北桃園與花蓮

花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎　獎落台北桃園與花蓮

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...

FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割

台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割

台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。

中天新聞網 ・ 1 天前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘

運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘

運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前