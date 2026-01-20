《電馭叛客2077》VR模組被迫下架？CDPR：禁止模組商業營利

CD Projekt RED（CDPR）向來對於模組非常開放，從替換外觀到劇情修改等，不論是成人或是一般向，甚至是多人連線模式的模組都沒問題。但最近 CDPR 卻要求一個將《電馭叛客2077》改成 VR 模式的模組下架，掀起社群討論。

CDPR 不允許模組營利。（圖源：Cyberpunk 2077）

由知名模組創作者 Luke Ross 製作的《電馭叛客2077》VR 模組最近遭到無預警下架，原因是是遊戲開發商 CDPR 發出的 DMCA 版權警告。

對此，CDPR 業務發展副總裁 Jan Rosner 回應，該模組將內容限制為僅限「Patreon 付費訂閱者使用」，這直接違反了公司的「創作規範」。CDPR 強調，他們非常支持模組社群的發展，但絕對不允許在沒有許可可的情況下利用其 IP 進行商業營利，因此要求該模組必須免費釋出（免費的同時，可以接受選擇性的捐款）或將其刪除。

面對官方的要求，Luke Ross 選擇直接刪除模組而不是免費公開。他在回應中反駁，認為自己的軟體並不是任何「衍生作品」或「粉絲內容」，因為該工具是支援多款基於不同引擎開發的遊戲，並且沒有包含 CDPR 的任何程式碼或資產。他主張其運作原理類似於 RivaTuner 數據監控軟體，只是攔截畫面後進行處理，所以他認為 CDPR 要求其軟體必須免費並不合理。