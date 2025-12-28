《霍格華茲的傳承》續作有望加入多人連線？官方徵才洩露資訊

華納兄弟遊戲旗下負責開發《霍格華茲的傳承》的工作室 Avalanche Software，最近一則徵才資訊掀起社群關注，暗示其新作可能不再是單純的單機遊戲。根據官方職缺內容，團隊正在招募一名「高級後端軟體工程師」，並明確指出該職位將負責開發一款「全新的線上多人 RPG」。雖然招聘內容並沒有直接點名是《霍格華茲的傳承》的續作，但考慮到該工作室目前的核心重心，外界普遍推測兩者很可能脫不了關係。

許多玩家都期待續作能帶來更豐富內容。（圖源：霍格華茲的傳承）

有意思的是，該職位描述中特別要求應徵者需具備處理一些像是玩家數據、配對系統、大廳和伺服器基礎設施…等相關技術能力。這些關鍵字直接明示了新作將包含某種形式的競技或合作玩法，也讓不少玩家期待前作中缺席的「魁地奇」比賽或多人巫師決鬥，有機會在新作中實現。

此外，工作室在去年 11 月也曾招過負責「高品質單人動作冒險 RPG」的執行製作人。這代表 Avalanche Software 可能正同時進行「單人續作」與「多人衍生作品」兩條開發線。或是打算把多人模式整合進單人續作之中。

《霍格華茲的傳承》從 2023 年推出以來便在全球造成轟動，截至 2025 年 12 月，官方宣佈累積銷量已經突破 4000 萬套，華納兄弟高層更曾多次公開表示「製作續作是公司的首要任務」。雖然官方還沒正式公開《霍格華茲的傳承》續作的存在，但隨著這些多人連線技術等的招聘動作頻頻曝光，玩家或許幾年後就能重返霍格華茲，並且將不再只有玩家一人獨行。