《霍格華茲的傳承》 Epic Games Store冬季假期限時送只到19日止（圖源：Epic Games Store）

Epic Games Store 展開他們年度的冬季特價以及限時免費大放送，在 TGA 正式公開首款遊戲為知名熱門的《霍格華茲的傳承》只要有帳號就能領，免費限時至 19 日止，同時將在下週公開新的免費遊戲。

廣告 廣告

《霍格華茲的傳承》讓你體驗 1800 年代的霍格華茲。 將扮演一名掌握古老祕密之關鍵的學生，而該祕密可能會威脅到整個魔法世界。 結交盟友、與黑巫師戰鬥，並最終決定魔法世界的命運。 撰寫你的傳奇。 留待後世頌揚，自訂你的角色並製造魔藥、掌握施咒技巧、升級天賦並成為你所嚮往的巫師。遊戲至今銷售突破 3400 萬套，成為華納兄弟近年來最成功的作品之一，證明了《哈利波特》魔法世界的強大魅力，儘管後續取消了原定的DLC計畫，但續作開發已是優先項目。

Epic Games 假期特賣也開跑！精選遊戲享二五折優惠，還可透過 Epic 獎勵賺取 20% 的回饋，快趁機利用贈禮功能送遊戲給朋友吧，活動時間為台灣時間 2025 年 12 月 12 日上午 0 點開始，至 2026 年 1 月 9 日上午 0 點截止，也將在下週公開新的免費遊戲。