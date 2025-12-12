Yahoo奇摩遊戲編輯部

《霍格華茲的傳承》Epic Games Store冬季假期限時送只到19日止

大摳
大摳
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間
《霍格華茲的傳承》Epic Games Store冬季假期限時送只到19日止（圖源：Epic Games Store）
《霍格華茲的傳承》Epic Games Store冬季假期限時送只到19日止（圖源：Epic Games Store）

Epic Games Store 展開他們年度的冬季特價以及限時免費大放送，在 TGA 正式公開首款遊戲為知名熱門的《霍格華茲的傳承》只要有帳號就能領，免費限時至 19 日止，同時將在下週公開新的免費遊戲。

《霍格華茲的傳承》讓你體驗 1800 年代的霍格華茲。 將扮演一名掌握古老祕密之關鍵的學生，而該祕密可能會威脅到整個魔法世界。 結交盟友、與黑巫師戰鬥，並最終決定魔法世界的命運。 撰寫你的傳奇。 留待後世頌揚，自訂你的角色並製造魔藥、掌握施咒技巧、升級天賦並成為你所嚮往的巫師。遊戲至今銷售突破 3400 萬套，成為華納兄弟近年來最成功的作品之一，證明了《哈利波特》魔法世界的強大魅力，儘管後續取消了原定的DLC計畫，但續作開發已是優先項目。

Epic Games 假期特賣也開跑！精選遊戲享二五折優惠，還可透過 Epic 獎勵賺取 20% 的回饋，快趁機利用贈禮功能送遊戲給朋友吧，活動時間為台灣時間 2025 年 12 月 12 日上午 0 點開始，至 2026 年 1 月 9 日上午 0 點截止，也將在下週公開新的免費遊戲。

