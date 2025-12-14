《青青河邊草》女星何晴過世⋯曾患腦瘤術後淡出演藝圈

大陸演員何晴過世。（圖／翻攝自微博）

中國大陸女演員何晴傳出於13日過世，享壽61歲，台灣觀眾較為熟知的作品為瓊瑤連續劇《青青河邊草》，參演過多部影視作品，卻因罹患腦瘤淡出演藝圈。

擁有古典氣質和外貌的何晴被譽為「古典第一美女」，演遍四大名著戲劇，包括《西遊記》憐憐、《紅樓夢》秦可卿；《三國演義》小喬、《水滸傳》李師師，其它作品包括《上海舞女》、《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》、《澳門的故事》、《大宅門1912》等。

何晴與資深演員許亞軍有過八年婚姻，生下兒子許何。2015年她確診腦瘤，接受手術後病情一度穩定，2016年回歸參演《女醫·明妃傳》，扮演「孫太后」一角，沒想到2024年病情復發，讓她徹底消失螢光幕，沒想到如今再次聽到消息已是天人永隔。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導