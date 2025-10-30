《靠岸》林宇中「消失演藝圈多年主因曝光」 親口認了：身體失衡
記者林政平報導／ 林宇中2005年出道，並拿下第17屆金曲獎最佳新人獎，後來卻逐漸失樂壇，原來他罹患了耳石症，日常的低頭、抬頭都可能讓世界天翻地覆，他說「那一刻我意識到，人心失衡的感覺，和身體失衡其實很像。」他將這份體悟轉化為創作語言，將「耳石脫落」比喻為情感中的失重與崩塌，也在歌聲中尋找重新歸位的力量。
轉眼出道20年，他先前藉著擔任好友林俊傑演唱會嘉賓，慢慢回到大眾視線，新歌《耳石》講述的就是他身體失衡的過程，他也帶著這首歌開啟新巡演《靠岸20》。
林宇中《靠岸20》巡演以「回歸與相聚」為核心主題，象徵他對音樂初心的堅守與對歌迷長情的回應。特別的是，演出中設有「心意卡」互動環節，林宇中抽出觀眾留言並親自朗讀。一位歌迷寫道：「你的歌陪我走過最黑暗的時光。」林宇中幽默回應：「你不要想不開啊！你看你還有大家呢！」現場笑聲與掌聲不斷，氣氛溫馨又真誠。他表示：「靠岸不是結束，而是我們一起重新出發的地方。謝謝二十年來還在這裡的你們。」
其他人也在看
蜜雪薇琪回歸 46歲蜜雪罕見露面「極佳狀態」畫面曝光
偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」回來了！她最近現身《最強的身體》，與資深演員蘇炳憲分別率隊出征，展開團體戰。60歲的蘇炳憲是節目開播以來，最年長的參賽者，他表示不是要逞強，而是想證明全年齡都能運動，以平安完賽為目標。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
賴慧如看婦產科被認出 急澄清：真的不是懷孕
今年賴慧如才與國標舞名師劉家銘補辦婚禮，不過到婦產科報到並非有好消息，而是做健康檢查，原來是她的泌乳激素過高無法排卵，導致經期很混亂，也擔心有腦下垂腫瘤。已經有一個女兒的她目前沒有做人計畫，希望能先把身體養好，表示要先觀察三個月，再測看看激素有沒有降下來...CTWANT ・ 17 小時前
獨家》安柏兒罹重度憂鬱暴瘦10公斤！每日醒來淚崩不知為何哭
從女子團體Roomie出道的安柏兒，曾是被看好的新生代偶像，唱跳實力亮眼，前途光明。然而，2013年團體因唱片公司改組無預警解散，她又遭遇二度解約，演藝事業陷入低谷。安柏兒接受《中時新聞網》專訪坦言，當時罹患重度憂鬱症，半年內暴瘦10公斤，每天起床莫名淚崩，甚至連自己都不知道在哭什麼，長期壓力更引發癲癇症，身心狀態極度失衡，一度被黑暗吞沒。中時新聞網 ・ 1 天前
王子道歉坦承過界！《全明星》好友都避談 唯獨她「親吐3字」挺范姜
王子（邱勝翊）與粿粿、范姜彥豐三人之間的婚變風波持續延燒！原本以健康、陽光形象深植人心的王子，因被指為婚姻第三者，形象一夕崩壞。隨著他發出道歉聲明，整起事件愈演愈烈，《全明星運動會》第二季的戰友們選擇沉默不語，唯獨藝人黃沐妍（小豬）首度開口，力挺范姜彥豐一句「辛苦了」，成為網友熱議焦點。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
柯志恩「西瓜說」挨轟尖酸 邱議瑩反擊：誰酸讓選民判斷
高雄市長選戰尚未正式開打，藍綠隔空交火已提前升溫。國民黨立委柯志恩27日接受媒體人黃光芹專訪時笑稱，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，引發民進黨立委邱議瑩批評她「尖酸刻薄」。柯志恩30日回擊表示，「南部派顆西瓜都會贏」這句話早年就出自民進黨內部，她只是引用既有說法，提醒對手不要過度解讀，「誰比較刻薄、誰比較酸，讓選民自己判斷就好。」中時新聞網 ・ 19 小時前
邱澤許瑋甯傳11月底辦婚禮！地點曝光經紀人回應
男星邱澤與女星許瑋甯2021年12月無預警公開婚訊，令許多粉絲相當驚喜，不過，夫妻倆今年8月順利迎來兒子Ian，仍尚未舉行婚禮，先前也僅以「會補辦」簡短帶過。如今有消息傳出，兩人已選定婚期為11月底，且地點選在台北文華東方酒店。中時新聞網 ・ 1 天前
休傑克曼離婚後首帶女友公開放閃 出席新片紅毯甜蜜環抱
在與前妻黛博拉李福納斯（Deborra-Lee Furness）離婚後，好萊塢影星休傑克曼（Hugh Jackman）與女友薩頓福斯特（Sutton Foster），日前首次以情侶身份走紅毯。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
颱風造成嘉義文資災損嚴重 李遠：全力協助復原
（中央社記者蔡智明、黃國芳嘉義30日電）7月颱風豪雨重創嘉義縣、市文化資產與百大文化基地，文化部長李遠今天關切復情況，他說後續將盡力全額補助協助復原工作，並強調台灣面臨災後重建會變得更好。中央社 ・ 15 小時前
曾獲金曲獎最佳新人 大馬歌手林宇中「耳石症」人生天旋地轉
馬來西亞歌手林宇中曾獲金曲獎最佳新人，也成為首位得到該獎項的大馬歌手，出道20年，近期他展開「靠岸20」巡迴演唱會，並以「回歸與相聚」為核心主題，象徵他對音樂初心的堅守與對歌迷長情的回應。林宇中的代表歌曲有《靠岸》、《淋雨中》、《下半輩子》等作品，這次演出中設有「心意卡」互動環節，他抽出觀眾留言並親自由時報 ・ 3 小時前
早安慈濟情│救災付出傳法精進 夫妻同心職志合一
慈濟人的故事，在台中梧棲，還有一對夫妻，可以說幾乎24小時都黏在一起，除了家庭，事業和志業、也都是彼此最好的夥伴，堪稱模範夫妻，今天早安慈濟情，就要來認識他們，李玉水和楊秀惠。大愛電視 ・ 4 小時前
科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷(Tushar Atre)遭人綁架謀殺迄今已過了六年。根據「KRON-TV」報導，隨著第三...世界日報World Journal ・ 7 小時前
世紀颶風美莉莎肆虐！牙買加、海地災情慘重
[NOWnews今日新聞]強力颶風美莉莎（HurricaneMelissa）當地時間本週二登陸牙買加，不僅在當地造成嚴重災情，牙買加77％地區斷電，同樣重創鄰近的海地、古巴等國，造成至少數10人死亡，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
東京10月核心通膨升至2.8%，支持日銀維持漸進升息路徑
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，日本東京消費者價格加速上漲，支持央行維持漸進升息的路徑。根據日本政府週五公佈的數據，日本首善之區東京的10月份不包括生鮮食品的消費者價格年比值漲幅從9月份的2.5%，加快至2.8%，增幅也高於經濟專家預估中值的2.6%。雖然日本通膨率已有三年半的時間保持在或高於2%的目標水準，但央行行長植田和男仍然認為，核心通膨趨勢距離目標還有一段距離。同時，新任首相高市早苗計畫透過新的經濟措施減輕物價上漲對消費者和企業的衝擊。財訊快報 ・ 1 小時前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
韓國總統李在明面臨一場外交博弈，他將接待美國和中國的領導人。BBC NEWS 中文 ・ 14 小時前
薔薔《黑澀會》跟王子0接觸 看粿粿婚外情「爆炸性發言」全場嚇瘋
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿與王子邱勝翊的婚外情，引發軒然大波。過去曾是《我愛黑澀會》的薔薔，30日加入《小姐不熙娣》主持陣容出面受訪，談及此事表示跟王子完全不認識，若自己的另外一半有這樣的行為，她當然是無法接受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
羅浮宮搶案與《出神入化3》有關？ 傑西艾森柏格妙回：要讓大家重回戲院
魔術犯罪大片《出神入化》系列睽違近10年，終於推出續作《出神入化3》。這部新作集結原班人馬傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、艾拉費雪、戴夫法蘭科四位元祖「四騎士」，並加入蘿莎蒙派克、摩根費里曼等超強卡司，讓粉絲期待值破表。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
昔和王子傳緋聞！鬼鬼認了很少聯絡「對他沒有深度了解」 聞棒棒堂閃兵：我不震驚
棒棒堂「王子」邱勝翊被爆出疑似介入前啦啦隊成員「粿粿」的婚姻，形象重挫，不少粉絲直呼對他相當失望，也讓許多演藝圈好友相當震驚。昔日黑澀會成員「鬼鬼」吳映潔被問到此事時表示不了解，還說跟棒棒堂很少連絡，對於棒棒堂近日的閃兵風波她也說因為自己是女生，對當兵的問題不清楚，所以聽到的時候沒有很震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！近況大升級網歪樓：刪了
娛樂中心／綜合報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出感情爭議，兩人關係急轉直下，最終走上離婚一途，消息震撼亞洲體壇與演藝圈。離婚後，福原愛返回日本發展，時常往返中日兩地工作，也會在社群平台更新生活近況。近日，福原愛在小紅書曬出最新運動穿搭照引發網友們討論。民視 ・ 2 小時前
又濕又冷還可能有颱風？北台今晚變天一路冷到下週 熱帶系統恐週末發展成颱風
中央氣象署指出，今晚起北台灣天氣轉變明顯，大台北東側、基隆北海岸及宜蘭、花蓮地區預期將有局部短暫雨，桃園、竹苗山區、台東及恆春半島也可能出現零星降雨。中南部山區在午後時段也有降雨機會，其他地區則以多雲為主。氣溫方面，北部與東半部在週五起明顯轉涼，高溫降至2...CTWANT ・ 15 小時前
坣娜遺作《璀璨》曝光！監製不捨揭未發行內幕：母帶還在我家
59歲坣娜於10月16日病逝，消息直到昨（29日）才獲證實，震驚樂壇。她以〈奢求〉、〈自由〉等多首經典作品深受歌迷喜愛，溫柔嗓音與細膩情感更成為一代人心中的記憶。隨著死訊曝光，飛安專家彭斯民（曾任唱片監製）也在臉書揭露一段鮮為人知的往事，坣娜多年前曾完成一張翻唱專輯《璀璨》，卻因故未能發行。鏡報 ・ 22 小時前