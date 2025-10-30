《靠岸》林宇中「消失演藝圈多年主因曝光」 親口認了：身體失衡

記者林政平報導／ 林宇中2005年出道，並拿下第17屆金曲獎最佳新人獎，後來卻逐漸失樂壇，原來他罹患了耳石症，日常的低頭、抬頭都可能讓世界天翻地覆，他說「那一刻我意識到，人心失衡的感覺，和身體失衡其實很像。」他將這份體悟轉化為創作語言，將「耳石脫落」比喻為情感中的失重與崩塌，也在歌聲中尋找重新歸位的力量。

轉眼出道20年，他先前藉著擔任好友林俊傑演唱會嘉賓，慢慢回到大眾視線，新歌《耳石》講述的就是他身體失衡的過程，他也帶著這首歌開啟新巡演《靠岸20》。

林宇中《靠岸20》巡演以「回歸與相聚」為核心主題，象徵他對音樂初心的堅守與對歌迷長情的回應。特別的是，演出中設有「心意卡」互動環節，林宇中抽出觀眾留言並親自朗讀。一位歌迷寫道：「你的歌陪我走過最黑暗的時光。」林宇中幽默回應：「你不要想不開啊！你看你還有大家呢！」現場笑聲與掌聲不斷，氣氛溫馨又真誠。他表示：「靠岸不是結束，而是我們一起重新出發的地方。謝謝二十年來還在這裡的你們。」

