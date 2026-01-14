《韓國版諜夢Koreans》全智賢宣佈辭演！全新女主選角：韓志旼搭檔李炳憲演「間諜夫妻檔」！《黑暗榮耀》安吉鎬導演執導大作！

《我的完美秘書》韓志旼劇照、《緊結迫降》李炳憲劇照

【文/少女心文室】今(14)日根據韓媒報導指出，「諜報片」題材新劇《諜夢Koreans》先前兩大男女主選角為李炳憲搭檔全智賢出演，不過根據最新消息指出，全智賢宣佈辭演該角色，而今日公布全新女主角選角卡司，由同樣是演技派的韓志旼出演，而男主角同樣為李炳憲出演，夢幻卡司組合選角，消息一出，立即掀起熱議！據悉目前《諜夢Koreans》很快即將在2月份開機拍攝，預計8月殺青！

《水泥烏托邦：末日浩劫》李炳憲海報劇照

《Koreans》/《韓國版諜夢》劇情是以分裂國家的韓國為背景，翻拍改編自美劇《冷戰諜夢/The Americans》的諜戰劇，制作由Studio AA負責，目前國際OTT播出平台尚未確定。由於該作需要大規模制作費用，目前官方正與全球OTT平台進行積極討論，目標是在今年初完成選角並啟動拍攝。《Koreans》/《韓國版諜夢》將以20世紀80年代冷戰時代為背景展開的諜報劇，並由《黑暗榮耀》安吉鎬導演執導，並由韓志旼搭檔李炳憲主演「間諜夫妻檔」！

《水泥烏托邦：末日浩劫》李炳憲海報劇照

55歲李炳憲近期出演《緊急迫降》、《水泥烏托邦：末日浩劫》、《終極對弈》等大銀幕作品，目前主演的最新作大螢幕作品《徵人啟弒/無可奈何》在去年上映！李炳憲先前在片中搭檔女神孫藝真飾演夫妻檔！而根據韓媒最新報導指出，李炳憲將與韓志旼在新劇《Koreans》/《韓國版諜夢》主演「間諜夫妻檔」！目前還未透露太多角色與故事情節，也讓人好奇，李炳憲是否再度帶來吸睛的動作戲呢？

《水泥烏托邦：末日浩劫》李炳憲海報劇照

43歲韓志旼目前新劇一部接一部，先前一連串出演作品都受到觀眾喜愛，包括《如此耀眼》、《春夜》、《我們的藍調時光》、《摸心第六感》、《我的完美秘書》、《比天堂還美麗》等作，今年也即將有新劇《未婚男女的效率戀愛》將在2月首播！而根據今日韓媒報導指出，《Koreans》/《韓國版諜夢》原先女主選角全智賢宣佈辭演，而韓志旼則是收到出演邀約，有望主演《Koreans》/《韓國版諜夢》女主角，搭檔李炳憲上演諜報片，就讓我們關注該劇後續更多的消息動態吧！

《我的完美秘書》韓志旼劇照

