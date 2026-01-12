《韓國製造》第一季結局倒數！第二季下半年揭曉 玄彬黑化演技封神 軍人弟弟成關鍵角色

玄彬為了角色增重，首度挑戰反派黑化。（圖／Disney+)

【文／邱芮恩】Disney+年度話題鉅作《韓國製造》自上線以來話題炸裂，玄彬出道23年首度「黑化」掀起高度討論，他為戲增重14公斤，徹底顛覆過往深情男神形象，化身遊走黑白之間的販毒地下王者，與鄭雨盛上演一場權力與信念正面對撞的雙強對決。劇情取材1970年震撼國際的真實劫機事件，搭配高達韓幣700億製作費，血淋淋還原高權與慾望交織的黑暗年代，從角色、故事到場面規模全面升級。

🍿《韓國製造》線上看推薦：

開播時間：2025年12月24日

播出平台：Disney+

主演卡司：玄彬、鄭雨盛

集數：共2季，一季6集（1月14日完結篇）

1.玄彬出道23年首度黑化，增重14公斤，成為販毒地下王者。

人氣男神玄彬有著雕刻美男外貌擄獲大批少女，但他出道多年始終力求多變，從《秘密花園》中的傲嬌男神，到《愛的迫降》裡深情克制的北韓軍官，一次次推翻既定形象。他睽違6年回歸小螢幕，新作《韓國製造》甫上線就引爆口碑好評，首集登場氣場全開，流利講著日文台詞被讚「像母語般自然」，隨即捲入驚心動魄的劫機事件，孤身制伏機上共產勢力，冷冽帥度毫不保留。

原以為是帥氣特種情報員，但玄彬這次突破自我，出道23年首次挑戰黑暗反派，他所飾演的「白冀兌」擁有雙重面貌，遊走黑白之間，白天是中央情報局要員，夜晚卻是掌控毒品版圖的地下王者，危險與魅力並存。

為了詮釋這位被慾望吞噬、威嚴又陰鬱的反派角色，玄彬刻意增重13、14公斤，讓眼神與身形一同沉入角色深處，將野心、陰影與壓迫感層層堆疊，演出一場令人屏息的黑暗變奏。

2.《韓國製造》兩大巨獸對決，鄭雨盛一度婉拒提案，原本覺得「無法駕馭角色」。

如果說玄彬是貪圖權力、財富的野狼，那麼另一位重磅主角鄭雨盛就像是洞察力滿分的老鷹，以銳眼雙眼時刻緊盯，《韓國製造》宛如兩大巨獸的對決。本劇是鄭雨盛陷入私生子負面醜聞後，首度回歸的戲劇，他曾在記者會上坦言，當初收到導演禹民鎬提案時，「原本覺得我不適合『張健榮』，角色比我本人還更有活力、更有魄力。」經過導演的多次說服，他認為有發揮空間，鼓起勇氣接下角色。

玄彬散發出的氣勢逼人，鄭雨盛也沒被壓倒，每每遇到棘手難題、遭到惡勢力脅迫，他就高聲唱著國歌「直到東海與白頭山海枯石爛之時⋯」，洪量又堅定的聲量，彷彿是在向世界宣告立場。那不是儀式性的口號，而是一種信念的具象化，是在動盪與壓迫之中仍不動搖的心志。

鄭雨盛的「愛國」與玄彬截然不同，不向高權、權力與財富低頭，內心那條是非分明的界線卻從未模糊，《韓國製造》上演一場強權爭鬥，鄭雨盛與玄彬各有特色的演繹，讓觀眾看得很過癮。

鄭雨盛曾一度婉拒《韓國製造》導演出演提案。（圖／Disney+）

3.《韓國製造》劫機事件是真實發生，「零傷亡完美救援」震撼國際。

《韓國製造》作為Disney+年度重磅巨作，第一集必須帶給觀眾強烈印象。導演禹民鎬利用1970年真實社會案「淀號劫機事件」作為首集開頭，一架飛機「淀號」從日本東京羽田機場出發，卻遭到9名日本共產主義同盟赤軍派成員劫機。戲劇版本中，玄彬單槍匹馬強勢出手、剿滅劫機犯，全機乘客無一傷亡，帥氣程度封頂。

戲劇與史實不同之處在於，真實事件中，並沒有「玄彬」這號中央情報局的人物存在，而是機長冷靜周旋、成功說服劫機者釋放機上的女性、老人、兒童與病患在內的23名人質，而該架飛機確實一度飛抵金浦機場，但劫機者很快就發現沒有抵達北韓，經過3天交涉，以釋放全體乘客為交換，日方運輸政務次山村新治郎自願成為人質。

飛機再次起飛，搭載9名劫機者、3名機師與自願當人質的長官山村新治郎飛，約一個半小時後降落於北韓，劫機者正式投奔北韓。而3名機師與山村新治郎則於隔日平安返國，為這起震動國際的劫機事件畫下「零傷亡」的句點。

《韓國製造》第一集的劫機事件是真實發生。（圖／Disney+）

4.Disney+上線以來占據冠軍，700億還原1970年代高權黑暗面。

《韓國製造》開播以來持續穩坐台灣、南韓以及香港的Disney+收視冠軍，在南韓更是連續14天收視第一名，以及在全球Disney+排行榜衝上第四名，緊張刺激的諜對諜劇情讓人直呼開春最強神劇。

本劇由《萬惡新世界》、《南山的部長們》名導禹民鎬操刀，延續他擅長的權力鬥爭與諜戰題材風格，將節奏與張力推向極致，戲劇每一集都宛如電影規格製作，畫面、敘事與情緒鋪陳全面到位，讓觀眾看得大呼過癮。

《韓國製造》過去曾被韓媒報導，Disney+投入高達韓幣700億製作費，細膩重現1970年代權力與財富交織下的黑暗面。劇組翻閱大量史料，從主角到配角的服裝設計皆講究時代細節，復古道具與場景高度還原年代氛圍，打造極具沉浸感的真實世界，讓觀眾彷彿親身走進那個動盪又殘酷的年代。

《韓國製造》花韓幣700億拍攝。（圖／Disney+）

5.《韓國製造》只剩1集，第二季下半年揭曉，「他」是關鍵要角！

《韓國製造》第一季將於14日迎來結局，第5集留下震撼懸念，鄭雨盛飾演的檢察官張健榮疑似遭到綁架，劇情瞬間推向失控邊緣。隨著玄彬飾演的角色逐步掌握龐大權勢，行事作風愈發冷血、不擇手段，整個局勢也陷入高危險狀態。能夠阻止他徹底暴走的人物，只剩下劇中唯一的軟肋「親生弟弟」禹棹煥。

家人始終是玄彬最放不下的一環，面對妹妹的情人，他始終下不了狠手；當親愛的弟弟在軍中捲入麻煩時，他更是第一時間挺身而出、強勢護航，看似冷酷無情的他，在家人面前屢屢破防，也為角色增添更多層次。

相較之下，禹棹煥飾演的弟弟一角與玄彬形成鮮明對比，他心中那把衡量正義的尺從未傾斜，是非分明、立場堅定，即使面對權勢高層也毫不退讓。隨著劇情推進，他在第二季勢必成為撼動整個權力結構的關鍵人物，據報導，第二季預計於下半年公開。