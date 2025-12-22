《飆馬野郎 JOJO的奇妙冒險》動畫2026年3月Netflix獨佔首播！首集長達47分鐘

由日本漫畫家荒木飛呂彥創作的高人氣《JoJo的奇妙冒險》系列漫畫第 7 部作品 《飆馬野郎 JOJO的奇妙冒險》動畫最新消息來啦！Netflix 在上週末的「Jump Festa 2026」活動中正式宣佈，新作動畫 《飆馬野郎 JOJO的奇妙冒險》將於 2026 年 3 月 19 日在該平台上進行全球獨佔先行上線。

明年 3 月開播！（圖源：『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ公式）

《飆馬野郎 JOJO 的奇妙冒險》首播第一集將以長達 47 分鐘的特別篇形式呈現「1st STAGE」，讓觀眾能一次看個過癮，官方同時也釋出了最新的預告宣傳影片，宣告這場橫跨北美大陸的傳奇賽事即將展開。

廣告 廣告

《JoJo的奇妙冒險 飆馬野郎》接續第 6 部作品《石之海》結局，宇宙重啟後的新世界。背景來到 1890 年的美國，講述了一場全長共 6,000 公里，橫跨北美大陸的超長賽馬賽事「STEEL BALL RUN」（SBR），並且冠軍將有高達 5,000 萬美元的獎金，吸引各大強悍的冒險家們參與競爭。而曾是頂尖騎手的喬尼喬斯達，為了揭開自己癱瘓後能重新站起來的祕密，決定和神秘的男子傑洛齊貝林，一起參加這場比賽。