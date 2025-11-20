《飢餓遊戲》最新前傳電影首曝預告！年輕版「黑密契」大旬祭生死鬥

《飢餓遊戲》最新前傳電影《The Hunger Games：Sunrise on the Reaping》。（圖／翻攝自預告）

《飢餓遊戲》最新前傳電影《The Hunger Games：Sunrise on the Reaping》推出首支預告，可以看到由新生代澳洲演員喬瑟夫札達（Joseph Zada）飾演年輕版的「黑密契」，其他選角造型也正式曝光。

本片改編自2025年的同名小說，故事背景設定在《飢餓遊戲》第一集電影發生的24年前，講述年輕的黑密契被選中代表第12區參加第50屆飢餓遊戲，由於這一屆是每25年舉行一次的「大旬祭」，各區必須送出兩倍的「貢品」展開殊死鬥，48位孩子爭取成為勝利者。

黑密契這角色在正傳系列電影中由伍迪哈里遜（Woody Harrelson）飾演，他是飢餓遊戲的前冠軍，也是女主角凱妮絲的導師。接演年輕版黑密契的喬瑟夫札達，雖然觀眾對他較不熟悉，但他接連主演影集《Invisible Boys》、《We Were Liars》、《East of Eden》，未來曝光率相當高。

《The Hunger Games：Sunrise on the Reaping》囊括過去正傳電影大家相當熟悉的角色，但因時空背景都較為年輕，包括雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）飾演中年版的「史諾總統」、艾兒芬妮（Elle Fanning）飾演「艾菲純克特」、基倫考克金（Kieran Culkin）飾演飢餓遊戲的主持人「凱薩富萊克曼」、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）飾演「普魯塔克黑文斯比」。

全新演員飾演全新角色的則有葛倫克蘿絲（Glenn Close）、比利波特（Billy Porter）、《怪奇物語》瑪雅霍克（Maya Hawke）、《魔鬼剋星 未來世》麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）《愛樂騎士》凱爾文哈里遜（Kelvin Harrison Jr.）、《小子難纏：空手道傳奇》王班等。電影將於2026年11月20日在北美上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導