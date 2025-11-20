《馬拉松》動畫預告被質疑用AI生成？奧斯卡名導演無奈澄清：由155人血汗打造

Bungie 目前正在開發中的團隊脫逃型射擊遊戲《失落星船：馬拉松》（Marathon），在今年 4 月時釋出了一段長達 8 分鐘的前導動畫影片。然而，由於該影片的視覺風格太過前衛，網路上出現了一些質疑的聲音，猜測這部動畫是否包含「生成式 AI」製作。這讓動畫導演 Alberto Mielgo 本人感到相當不可置信，並決定親自出面回應這些揣測，捍衛創作團隊的努力：「沒想到我們已經到了必須要澄清這點的地步」

動畫導演不滿被說是 AI。（圖源：失落星船:馬拉松）

Alberto Mielgo 在 Instagram 上發文澄清，語氣中難掩無奈與驚訝：「我真不敢相信我們已經到了必須要澄清這點的地步，但聽好了＂這不是 AI＂」他強調影片中所有的畫面，包括繪畫、動畫、2D 與 3D 的結合、合成以及渲染，全都是由一支 155 人的龐大團隊，耗費無數日夜、數個月的心血手工打造而成。他直言，人類創作唯一的弱點就是「時間」，而這些精細的藝術成果絕對不是 AI 能夠一鍵生成的廉價產物。

雖然對外界的誤解感到困擾，但 Mielgo 也分享了他對 AI 技術的看法，他堅信 AI 永遠無法剝奪藝術家創作與繪畫時那種原始的衝動和樂趣，這部分是科技永遠無法取代的。不過諷刺且幽默的是，他在貼文末尾備註「本文由 ChatGPT 協助潤飾」。假如你不知道 Mielgo 的大名，他就是曾參與《愛x死x機器人》知名篇章「吉巴羅」（ Jibaro）的奧斯卡獲獎導演。