《驀然回首》真人版電影公開演員 是枝裕和再攜手《舞伎家的料理人》陣容

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出口夏希、蒔田彩珠主演《驀然回首》真人版電影。（圖／車庫娛樂提供）

漫畫家藤本樹動人之作《驀然回首》推出真人版電影，由是枝裕和一手包辦導演、劇本、剪輯，自宣布以來備受粉絲關注，如今正式公開卡司包括出口夏希、蒔田彩珠、七瀨楓莉、岡田六花，分飾兩位主角的童年和少女時期。

出口夏希、蒔田彩珠再度合作 深受原作打動

中日混血女星出口夏希飾演「藤野」，她主演過電影《小秘密》、《萬事快調〈All Greens〉》以及電視劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》；蒔田彩珠飾演「京本」，她曾參演是枝裕和的《比海還深》，也曾主演電影《Happiness》、《消滅世界》以及電視劇《REBOOT》。

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兩人也分享讀完漫畫原作後的感想，出口夏希表示：「兩人一起追逐夢想、全力向前、只能不斷前進的模樣，以及作品中滿溢的真誠與專注，深深地打動了我。」蒔田彩珠則表示：「藤野與京本各自面對無數阻礙，卻仍為了所愛之事振作起來、向前邁進的模樣，我記得這部分讓我深感共鳴。」

兩人從開拍約四個月前就開始練習漫畫創作，為拍攝做準備。這也是她們繼枝裕和導演所執導的Netflix影集《舞伎家的料理人》後，再次合作的作品，彼此早已建立深厚的信任感。

是枝裕和見證演員成長

導演是枝裕和給予兩位主演高度讚賞，並提到了出口夏希這四年以來的成長，「她的成長與始終如一的天真燦爛並存，是非常迷人的特質，她完美地詮釋了藤野這個角色。」至於蒔田彩珠，導演則說：「讀完漫畫原作後，我曾與蒔田演員見面，當時我對她說：『如果有機會翻拍這部作品，就拜託妳演京本！』我覺得能安心地把京本交給她。」

兩位主角童年時期演員自甄選脫穎而出

飾演「藤野」與「京本」童年時期的演員，分別為七瀨楓莉和岡田六花，為導演是枝裕和自甄選者中選出，兩人拍攝《驀然回首》時皆為11歲的小學五年級生，生日僅相差一天。本片更是七瀨楓莉的出道作，導演表示：「她開朗、落落大方、自然的姿態正是藤野本人！」和角色形象極為契合。

是枝裕和導演也給予岡田六花高度評價，「隨著拍攝進行的過程，她表現得越來越好，讓我不禁心想：『還想再多看看她的表現呢！』她的戲分也比原本預定的增加了不少。」

《驀然回首》釋出前導海報。（圖／車庫娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導