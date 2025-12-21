《驀然回首》真人版首曝預告！是枝裕和「用底片記錄動人四季」

《驀然回首》真人版電影海報。（圖／車庫娛樂提供）

《鏈鋸人》漫畫家藤本樹的經典作品《驀然回首》將推出真人版電影，由導演是枝裕和一手包辦執導、劇本、剪輯，今（21）日在「JUMP FESTA 2026」會場中，首度公布首支30秒前導預告及是枝裕和的訪談影片。

首支預告以繪製漫畫的手部動作和聲音作為開頭，出現主角藤野和京本的背影，描繪出四季更迭的景象。特別的是，這次應是枝裕和的要求，整部電影以底片拍攝，並首次與攝影師上野千藏合作，兩人一同將美麗的四季和藤野、京本的模樣，精心地記錄在底片中。

廣告 廣告

是枝裕和操刀《驀然回首》真人版電影。（圖／車庫娛樂提供）

音樂部分則由坂東祐大操刀，他曾參與電視劇《大豆田永久子與三個前夫》和動畫《怪獸8號》等影像作品之配樂，也和歌手米津玄師、宇多田光合作過，《驀然回首》首支預告的音樂也由他製作。坂東祐大曾為是枝裕和所執導的廣告製作音樂，這次是他第一次參與是枝裕和的電影作品。

坂東祐大表示，讀研究所時，在電影院「早稻田松竹」看了《橫山家之味》和《海街日記》這兩部電影的那天，是枝裕和意外地現身電影院向觀眾問好，「我一直想著希望有一天能參與是枝導演的作品，到現在已經超過十年了。」電影以藤本樹老師獨一無二的故事為基底，以細膩的目光將精湛的演技、仁賀保市四季更迭的美麗風景以及那些時光，捕捉刻畫在底片影像中，「我希望也能透過音樂，精心編織出這個世界。」

《驀然回首》在秋田縣仁賀保市拍攝，電影於2025年二月到四、五月拍攝了冬天、春天的部分；七月拍攝了夏天的場景；11月則是秋天的部分，片中觀眾將可飽覽豐富的四季之景，電影將於2026年在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導