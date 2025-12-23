《驅魔男神》華麗歌舞出動65人 基隆漁港化身寶萊塢舞蹈場面

記者潘鈺楨報導／奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由帥氣男神林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷特別演出等黃金演員陣容，故事講述當賣透抽魯蛇湯仔（林哲熹飾），整天只會膨風直播賣法器，遇上來自印度膽小怕鬼的桑傑（阿建巴吉瓦飾），兩人踏上最荒謬的的驅魔之路，一起對抗最終大魔王阿修羅。將會陪伴全台觀眾一起歡樂迎接新年。

電影主題曲〈恁阿公勒〉幽默直白的歌名一出，立刻引爆話題，MV中林哲熹拿著台灣平民小吃透抽串燒搞笑開跳，而一身寶萊塢公主服的雷嘉汭展現婀娜舞姿，瞬間變換為「千手觀音」美翻，還有阿建巴吉瓦、張懷秋、江譚佳彥、高捷等一起熱舞助陣，多達65人陣容一起歡樂開跳，將基隆正濱漁港化身成為大型寶萊塢歌舞現場，尤其是不斷重複出現、洗腦程度破表的歌詞「恁阿公勒」，配上端盤子、甩頭、跺腳、抖肩等簡單又好記的「恁阿公舞步」，被網友大膽預言將是「2026尾牙神曲」。

廣告 廣告

《叫我驅魔男神》片中豪華盛大的歌舞場面，選在基隆正濱漁港取景拍攝。導演陳玫君認為這裡擁有台灣獨有的漁港市集氣氛，加上彩色街屋的繽紛視覺，能完美對應主角湯仔在漁港賣透抽的日常，也讓台味十足的生活場景，自然銜接寶萊塢風格的華麗歌舞。為了營造出奇幻喜劇與寶萊塢的跨文化視覺衝擊，美術組特別在漁港搭建市集場景，讓真實空間瞬間轉化為跨文化舞台，不只呼應故事從漁港出發的設定，也讓整段歌舞充滿在地生命力與國際感。

其實《叫我驅魔男神》在正濱漁港拍攝大型舞蹈場面並不容易，最大挑戰就是「場地難度爆表」，當地原有商家、漁船與裝置藝術無法任意移動，而且場景超大，佈置起來費時費力，加上不能封路、停車位有限，對劇組來說是一場硬仗。導演陳玫君笑說，幸好製片團隊超神，提前與當地漁民溝通、靈活調整拍攝時段，以及獲得基隆在地居民的熱情配合，才讓這場65人同時上陣的歌舞場面順利完成。當天台灣與印度舞者、演員群在漁港市集裡排舞、走位、迎著海風拍攝，現場熱鬧程度宛如一場大型歡樂派對，拍出台灣難得一見的豪華歌舞場面。

《叫我驅魔男神》主題曲〈恁阿公勒〉一上線，洗腦旋律火速受到網友熱議。導演陳玫君笑稱最初的音樂想像就是「台灣布袋戲＋美國衝浪搖滾＋台客嘻哈＋寶萊塢」，因此在音樂指導建議下，力邀風格幽默、節奏感強烈的創作者余昊益Howie操刀製作。Howie看完劇本後迅速進入狀況，研究大量寶萊塢電影主題曲作為編曲，將印度傳統打擊樂與節奏結構，以及複雜的印度音樂拍子與旋律，融合在台灣流行音樂當中，同時以「台灣接地氣的幽默感」為核心創作歌詞，轉化為台灣觀眾一聽就懂、一聽就上癮的強節奏流行曲。

〈恁阿公勒〉反覆出現的洗腦歌詞「恁阿公勒」，讓人一聽就忘不了。創作歌手余昊益Howie笑說，「恁阿公勒」來自台灣人共同的生活記憶——阿公、阿嬤介於熟悉與挑釁之間的語感，，既幽默又帶點叛逆，完美呼應電影中「阿公傳承」的電影主題，也成為全曲最讓人過耳不忘的關鍵，讓導演陳玫君聽完後大讚「熱血又貼切」。電影將於12月31日全台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

