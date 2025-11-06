《驅魔麵館》趙炳奎再陷校暴風波！控告網友不成反被打臉 一審敗訴、合約被終止

大家還記得《驅魔麵館》的男主角趙炳奎嗎？當初他憑該劇一炮而紅之際，卻接連被指控是校園暴力霸凌者，儘管他不停發文以表清白，並且提告爆料者、索賠40億韓元（約台幣1億元），結果近日一審出爐竟然敗訴，旋即還遭經紀公司解約！

這名爆料者甚至不用現身，法院就駁回趙炳奎的所有請求，並要求他承擔一切訴訟費用，到底趙炳奎的起訴內容是多麼蒼白無力，才獲得如此下場？

遭4人指控霸凌終究翻車

其實指控趙炳奎是校暴霸凌者的網友，從2018年-2021年間至少有4人，但前3人疑因經紀公司的強硬態度、害怕被起訴，2人刪文、1人認為是虛假事實，但第4人卻堅持指控，因而遭趙炳奎提告。

廣告 廣告

2018年的第一個爆料者，是發生在趙炳奎演出《天空之城》嶄露頭角的時候。

當時這位網友，自稱曾與趙炳奎就讀於紐西蘭同一所高中，並以校徽作為證據，強調自己當年經常被對方及其同伙，莫名其妙抓去破口大罵，至今都難以忘懷被言語霸凌的景況，希望趙炳奎能承認校園暴力並表達真誠的歉意。

但之後趙炳奎強烈否認，隨即沒過多久，該貼文就自動刪除了。其他第二、三、四位爆料者，則集中在2021年2月，也就是趙炳奎演出《驅魔麵館》爆紅之後。

這三位網友囊括了趙炳奎在紐西蘭留學的小學、初中、高中同學，但第二位發文後也突然刪文，第三位則因為有趙炳奎的同伙在其貼文下為其辯護，最後悻悻然自認是虛假事實退場。

但第四位爆料者「A某」自認沒錯堅持不刪文，而且把被霸凌的經過描述得更鉅細靡遺。

他表示，趙炳奎會強迫自己購買零食、代付練歌房費用、用腳踢自己，並頻繁用雨傘和麥克風多次毆打自己等等。另外，趙炳奎還搶走了他與母親一起製作的彈弓模型，並用橡皮筋瞄準自己不停發射，辱駡和威脅也頻繁發生。

廣告 廣告

A某甚至控訴趙的經紀公司，通過律師和神秘帳號「W某」施壓，要求其刪帖並公開道歉，甚至威脅高額索賠。同年7月，經紀公司聲明已確認紐西蘭發帖人A某為「嫌疑人」，要求限制其出入境。

趙炳奎憑《驅魔麵館》《天空之城》一炮而紅。（劇照）

趙炳奎20名熟人證詞全不採信

而趙炳奎及其經紀公司提告的對象就是A某，並提出了高達40億韓元的損害賠償，但最終法院在11月1日駁回了趙炳奎的所有訴訟請求，並判原告承擔訴訟費用。

判決書透露，此前趙炳奎方主張：「A某通過撰寫虛假文章損害了趙炳奎的名譽，令其廣告、電視劇、電影、綜藝節目出演取消，損失總計約40億韓元，其中包括2億韓元的精神賠償，A某應賠償上述金額。」

然而法院表示：「僅憑趙炳奎方提交的證據，難以認定A某的發文為虛假內容，而且在A某與一位趙炳奎熟人，過去6個月的交談內容中，也沒有承認其內容虛假的表述。」

此外，對於趙炳奎方提出的「A某刪除發文本身就是承認內容虛假」的主張，法院也裁定稱：「刪除並非因為承認虛假，而是害怕被起訴，並面臨巨額損害賠償所致。」

法院甚至未採信趙炳奎方提交約20名熟人為他辯護的證詞，認為這些人大多是趙炳奎在韓國結識的朋友，難以通過他們確認發生在紐西蘭的事件。

其中雖然有幾位曾與趙炳奎一同在紐西蘭留學，但法院認為他們與趙炳奎關係密切，故證詞未予採納。趙炳奎一審最後以敗訴告終。

提出上訴進入二審

由於趙炳奎不服本次判決，已經提出上訴，二審將在首爾高等法院繼續審理。至於他的經紀公司「HB娛樂」，更在宣判5天後，立即與其切割、解除合約。

網友也一面倒力挺爆料者A某，猛酸趙炳奎提告還輸到脫褲，簡直丟臉至極！更對他索取40億韓元的賠償，感到惡劣非常，網友咸認一般人面對這個數字，早已怕得驚慌失措，難怪前三位爆料者後來都不敢吭聲。

外界揣測趙炳奎未來的演藝生涯，恐怕很難翻身，然而，馬上就有一部他主演的電影《尋找隱藏的錢》即將上映，就不知道屆時趙炳奎會不會出來宣傳？

更多影劇娛樂相關：

李英愛時隔20年再扮「大長今」！新版《醫女長今》揭宮廷陰謀 韓網期待爆棚

元斌外甥女韓佳乙爆紅！繼承「逆天美貌」成功出道 網敲碗：勸舅舅復出拍戲吧

《我們結婚了》「鯨魚夫婦」要結婚了？李章宇、恩靜同月辦婚禮 差點撞期掀回憶殺