《驕陽似我》宋威龍「待播劇」盤點！《野狗骨頭》搭擋張婧儀偽骨科愛戀、《千香》聯手鞠婧禕組仙俠CP

宋威龍過去以《以家人之名》、《下一站是幸福》等陸劇爆紅，今年又接連推出《韶華若錦》、《驕陽似我》等話題之作，人氣高漲，尤其年末愛情陸劇《驕陽似我》中，他詮釋深情男主林嶼森話題正夯，粉絲們的目光也轉向他接下來的待播劇清單，除了與張婧儀合作的現代愛情劇《野狗骨頭》待播，他與鞠婧禕2024年所拍的仙俠劇《千香》至今仍未播，劇迷也是等待已久。

開播時間：2025年12月22日

播出平台：Netflix、WeTV

主演卡司：趙今麥、宋威龍

集數：36集

宋威龍待播劇推薦1：《野狗骨頭》

宋威龍與張婧儀都是濃顏系長相，高顏值帥哥美女合作的《野狗骨頭》早已被粉絲加入必追陸劇片單。

《野狗骨頭》2025年宣布開機，改編自休屠城同名小說，故事設定在90年代，叛逆少年「陳異」（宋威龍 飾）和清冷少女「苗靖」（張婧儀 飾）因為父母結緣而成為無血緣的兄妹，起初彼此敵視，但隨著相處而日漸改善對彼此的偏見，在一次次磨難中逐漸靠近，從互不相讓到相依為命，對彼此逐漸產生超出兄妹的好感。

然而，陳異意外捲入一場縱火案，為了保護苗靖，他選擇遠遠離開。多年後，命運讓兩人再次相遇，而當年縱火案的真相也逐漸浮出檯面，更牽扯出走私案件。陳異與苗靖在危機中攜手合作、彼此守護，那段多年前被迫中斷、始終未曾說出口的感情，也得到重新開始的機會，二人從「偽骨科」愛情，會走向何方，讓許多粉絲期待不已。

主演卡司：張婧儀、宋威龍

集數：32集

宋威龍與張婧儀同屬濃顏系長相，相當養眼。（圖／野狗骨頭官方微博）

宋威龍待播劇推薦2：《千香》

《千香》改編自十四郎小說《千香百媚》，由宋威龍與鞠婧禕主演，故事也設定了龐大的仙俠世界觀，結合了妖、仙、魔與人界，宋威龍飾演的雷修遠，為拯救相依為命的大哥，刻意接近青丘孤女「小棒槌」，兩人更一同進入雛鳳書院學習，成為同門歡喜冤家師兄妹，在並肩成長中，逐漸滋生情愫，但隨著小棒槌的身世之謎揭開，她也成為各方勢力追逐的目標，雷修遠一路守護，二人是否能克服危機，成功守護彼此？

《千香》2023年11月開拍，2024年4月早已拍完，但至今仍未開播，早已讓許多粉絲等到望穿秋水，敲碗迫不及待想看，或許可以期待2026年可以看到這部古裝仙俠之作。

主演卡司：宋威龍、鞠婧禕

集數：40集

《千香》遲遲未開播，讓粉絲望穿秋水。（圖／YOUKU FB）

宋威龍高顏值帥氣逼人，無論古裝或現代劇都適合，待播劇《野狗骨頭》互相守護的偽骨科兄妹戀，或是《千香》仙俠世界的同門歡喜冤家，兩部待播劇讓許多粉絲期待不已，更好奇宋威龍接下來還會帶來哪些令人驚喜的角色，都是粉絲持續關注的焦點。