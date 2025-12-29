《驕陽似我》宋威龍溫柔守護趙今麥 直球告白教科書名場面：「我讓妳挑」！
【文／徐瑞安】陸劇《驕陽似我》由宋威龍、趙今麥主演，趙今麥飾演的「聶曦光」，校園時期曾倒追帥氣學霸，卻總是被心上人誤會，經歷了少女的心碎失戀，而曾經被愛情傷過的她，進入職場邂逅年上菁英林嶼森（宋威龍 飾），屢屢在她最脆弱、最需要被接住的瞬間出現，在不知不覺中，一點一滴敲開她的心，兩人也逐漸展開雙向奔赴的愛情，以下一起來盤點劇情中那些令人怦然心動的浪漫名場面。
🍿《驕陽似我》線上看推薦：
開播時間：2025年12月22日
播出平台：Netflix、WeTV
主演卡司：趙今麥、宋威龍
集數：36集
《驕陽似我》浪漫名場面：踏雪而來
聶曦光校園時期，曾倒追學霸莊序（賴偉明 飾）。兩人明明互有好感，卻因為誤會錯過彼此，莊序心動卻不曾說出口，當聶曦光被青梅竹馬葉容陷害時，他也沒有堅定站在她身邊，這份遲疑與沉默，讓聶曦光逐漸心灰意冷。
直到畢業後的重逢，聶曦光巧遇莊序和大學同學們，而他的身旁，依然是葉容，讓她一時陷入窘境，最尷尬的時刻林嶼森卻「踏雪而來」替她解圍。
他一眼看出聶曦光的不自在，沒有多問，也不需要她開口求助，便自然地牽起她的手，在眾人誤會之中，順勢假扮成她的優秀男友。那一刻，林嶼森堅定地把她護在身邊，在同學們羨慕的目光中，聶曦光終於感受到被選擇、被守護的安全感。
《驕陽似我》浪漫名場面：直球告白
莊序從來沒有對聶曦光坦白心意，但當他得知聶曦光有了男友，一時難以接受，在同學的婚禮上，對聶曦光冷嘲熱諷，不僅說她三心二意，又指責她的感情說變就變，刺激得聶曦光受傷反擊，故意說自己已經不喜歡他，下決心要讓這段未果的愛情畫上句點。
然而，聶曦光喜歡莊序多年，心中的痛和酸楚無法說斷就斷，雖然放了狠話，但當莊序轉身就走後，心碎的聶曦光無力地蹲下痛哭，但這一刻她的心碎再一次被林嶼森接住。
林嶼森捨不得她傷心難過，在她最脆弱時，想幫她擦掉眼淚，又覺得自己沒有身分這麼做，於是他說：「在這裡表白實在拉低我的檔次，但妳哭成這樣，我不乘虛而入，又對不起我的智商。聶曦光妳告訴我該怎麼做？我自己死心塌地，又希望她快點變心。」讓她知道有人愛她。而聶曦光的眼淚，這時早已被震驚和心跳取代。
《驕陽似我》浪漫名場面：我讓妳挑
林嶼森展開對聶曦光的追求，聶曦光逐漸對他有好感，卻仍未完全放下上一段感情，因此內心陷入拉扯，一時不能接受林嶼森的告白，又因他的真誠而感到愧疚。
然而，林嶼森給她的是安心，而不是壓力。他溫柔卻堅定告訴她：「為什麼要先想著，不接受就是對不起我？我在追妳，希望是妳的福利，不是負擔。妳說妳還喜歡別人，那有什麼問題，我讓妳挑。」
不逼她做選擇，而是把選擇權完整交到她手上，怎能讓人不心動？
