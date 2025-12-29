《驕陽似我》宋威龍趙今麥談職場愛情、《雙軌》何與虞書欣詮釋偽兄妹禁忌戀、《長安二十四計》成毅隱忍復仇｜12月陸劇推薦

12月陸劇推薦。圖／驕陽似我、雙軌、長安二十四計官方微博

【文／曾心奕】看完最近的夯劇《他為什麼依然單身》，也看到《梟起青壤》最新一集，鬧劇荒了嗎？別擔心！現在又有新一波陸劇陸續定檔，主打破鏡重圓的《亦舞之城》正熱播中，大談姐弟戀的《狙擊蝴蝶》也來了！本文整理出11月底、12月的陸劇片單，快看看自己對哪部最感興趣？

2025年十二月陸劇推薦1：《亦舞之城》

《亦舞之城》屬於破鏡重圓題材。圖／Youku FB

🍿《亦舞之城》線上看推薦：

開播時間：11月27日

主演卡司：鍾漢良、秦嵐

播出平台：Netflix

更新時間：每日更新1～2集

集數：28集

《亦舞之城》講述芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）退役返國後，與昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）意外重逢，兩人因年少誤會錯過彼此，如今心中仍有對方，最終馮睿決定放下心結，勇敢追愛，兩人破鏡重圓，譚思婷的芭蕾事業也延續下去。

2025年十二月陸劇推薦2：《暗影偵探》

《暗影偵探》早已殺青，近日才終於上線。圖／iQIYI TW FB

🍿《暗影偵探》線上看推薦：

開播時間：11月27日

主演卡司：王星越、吳佳怡

播出平台：愛奇藝

集數：24集

《暗影偵探》背景設於1930年代的上海灘，女大生宿舍發生離奇死亡案，中央巡捕房探長關岑（王星越 飾）與熱愛偵探小說的陸以真（吳佳怡 飾）因此相識。兩人在追查真相的過程中，發現此案牽扯出17年前的女童綁架案。兩年後，陸以真成為女警，關岑成為上司，兩人重啟女童拐賣案，逐步揭開迷霧與噩夢。

2025年十二月陸劇推薦3：《即刻上場》

《即刻上場》屬於職場劇。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《即刻上場》線上看推薦：

開播時間：11月29日

主演卡司：胡先煦、周依然、何藍逗、加奈那、李樂、黃婷婷

播出平台：WeTV

更新時間：會員每日更新1～2集。

集數：24集

《即刻上場》講述君安律師事務所首次啟動「識君計畫」，七位實習生經過嚴苛選拔後，進入北京總部，展開三個月的職場挑戰。隨著案件類型增多，他們逐步以律師身分直面真實社會、人性與人生困惑。最終，實習生們領悟到淘汰與勝利皆非終點，重要的是，對法律的熱愛與初心。

2025年十二月陸劇推薦4：《天書黎明》

左至右依序為李宏毅、蘇曉彤、余承恩、王子璇。圖／Youku FBYAHOO奇摩電影戲劇編輯部

🍿《天書黎明》線上看推薦：

開播時間：11月30日

主演卡司：李宏毅、蘇曉彤、余承恩

更新時間：會員每日更新2集。

集數：30集

《天書黎明》講述少年符生（李宏毅 飾）因醫術非凡，讓百姓對他又愛又怕。他因百醫之死，被誤認為凶手，而城主之女文珏（蘇曉彤 飾）與百戲傳人顧天（余承恩 飾）也捲入其中，三人結伴尋找真相，不料詭異的事件頻發，讓一切變得越來越複雜。

2025年十二月陸劇推薦5：《時差一萬公里》

《時差一萬公里》12月1日開播。圖／iQIYI TW FB

🍿《時差一萬公里》線上看推薦：

開播時間：12月1日

主演卡司：羅晉、任素汐、周游、胡杏兒、王子川

播出平台：Mango TV

集數：40集

《時差一萬公里》講述曾是人氣財經主播的張冉（任素汐 飾）因不甘於平淡的海外生活，決定回國轉型成搞笑網紅，但沒想到比她更早爆紅的，是做裝修的老公付玉東（羅晉 飾）。夫妻倆一邊開啟「打怪之旅」，一邊找回出初心和愛。

2025年十二月陸劇推薦6：《狙擊蝴蝶》

陳妍希和周柯宇的實際年齡相差19歲。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《狙擊蝴蝶》線上看推薦：

開播時間：12月4日

主演卡司：陳妍希、周柯宇

播出平台：WeTV

集數：30集

《狙擊蝴蝶》講述岑矜（陳妍希 飾）陷入人生低谷時，接到曾資助過的鄉村少年李霧（周柯宇 飾）的求助電話。她陪李霧完成學業，李霧也陪她走出離婚陰霾。兩人在相處中互相影響，也漸漸產生情感，雖雙方曾一度分離，但六年後，在李霧的勇敢下，岑矜終於選擇誠實面對這段情感。

2025年十二月陸劇推薦7：《長安二十四計》

《長安二十四計》講述復仇故事。圖／Netflix FB

🍿《長安二十四計》線上看推薦：

開播時間：12月12日

主演卡司：成毅、劉奕君、王勁松、周奇、佟夢實

播出平台：Netflix

集數：28集

《長安二十四計》講述虎賁衛設計者劉子溫之子謝淮安（成毅 飾）背負滅門血仇，隱忍十多年後，以淮南縣衙主簿身分重返長安。在江湖勢力與朝堂權謀交錯之中，他步步為營、以智制敵，展開一場層層佈局、步步驚心的權謀對決。

2025年十二月陸劇推薦8：《雙軌》

《雙軌》主打偽骨科戀。圖／iQIYI TW FB

🍿《雙軌》線上看推薦：

開播時間：12月12日

主演卡司：虞書欣、何與

播出平台：愛奇藝

集數：29集

《雙軌》講述姜暮（虞書欣 飾）的父母離婚後，她跟著媽媽長大。成年後，她飛往曼市尋找多年未見的父親與沒有血緣關係的哥哥靳朝（何與 飾）。隨著相處，姜暮和靳朝逐漸走進彼此內心，但卻因一場意外失去聯繫。多年後，他們在南京重逢，也解開當年誤會，最終選擇堅定的在一起。

2025年十二月陸劇推薦9：《老舅》

《老舅》由郭京飛、王佳佳主演。圖／老舅官方微博

🍿《老舅》線上看推薦：

開播時間：12月15日

主演卡司：郭京飛、王佳佳

播出平台：WeTV、愛奇藝

更新時間：會員每日更新1～2集

集數：27集

《老舅》講述小學生二胖最崇拜的人就是自己的老舅，不只聰明，做任何事也都很優秀。但也正因老舅太過聰明，對任何事都有探索欲，所以總三分鐘熱度。老舅不斷嘗試新行業，卻總與成功擦肩而過，在他的築夢路上，家人始終給予他最大的支持，老舅也逐漸明白，親情和友情是他最寶貴的財富。

2025年十二月陸劇推薦10：《啞舍》

《啞舍》由高偉光、梁靖康等人主演。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《啞舍》線上看推薦：

開播時間：12月17日

主演卡司：高偉光、梁靖康、張淼怡、毛曉慧

播出平台：WeTV

更新時間：會員每日更新1～2集

集數：30集

《啞舍》從未來的古董店老闆畢之（高偉光 飾），與生活在現代的寵物醫生蘇北陸（梁靖康 飾）展開。兩人攜手踏上尋回古董的時空旅程，過程中，他們也建立起深厚的情誼，並學會坦然面對各自的人生。

2025年十二月陸劇推薦11：《驕陽似我》

《驕陽似我》由原著作者顧漫擔任編劇。圖／Netflix FB

🍿《驕陽似我》線上看推薦：

開播時間：12月22日

主演卡司：宋威龍、趙今麥

播出平台：Netflix、WeTV

更新時間：會員每日更新2集

集數：36集

《驕陽似我》聚焦在元氣開朗的聶曦光（趙今麥 飾），她在學生時期曾經歷一段酸甜單戀，進入職場後，與轉行光伏產業的職場精英林嶼森（宋威龍 飾）相遇，雖起初有誤會，但對方給她的愛，最終讓她釋懷了過往遺憾，擁抱屬於自己的幸福。

以上就是近期已經定檔的陸劇，將持續更新。

