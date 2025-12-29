《驕陽似我》宋威龍趙今麥談職場愛情、《雙軌》何與虞書欣詮釋偽兄妹禁忌戀、《長安二十四計》成毅隱忍復仇｜12月陸劇推薦
【文／曾心奕】看完最近的夯劇《他為什麼依然單身》，也看到《梟起青壤》最新一集，鬧劇荒了嗎？別擔心！現在又有新一波陸劇陸續定檔，主打破鏡重圓的《亦舞之城》正熱播中，大談姐弟戀的《狙擊蝴蝶》也來了！本文整理出11月底、12月的陸劇片單，快看看自己對哪部最感興趣？
2025年十二月陸劇推薦1：《亦舞之城》
🍿《亦舞之城》線上看推薦：
開播時間：11月27日
主演卡司：鍾漢良、秦嵐
播出平台：Netflix
更新時間：每日更新1～2集
集數：28集
《亦舞之城》講述芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）退役返國後，與昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）意外重逢，兩人因年少誤會錯過彼此，如今心中仍有對方，最終馮睿決定放下心結，勇敢追愛，兩人破鏡重圓，譚思婷的芭蕾事業也延續下去。
2025年十二月陸劇推薦2：《暗影偵探》
🍿《暗影偵探》線上看推薦：
開播時間：11月27日
主演卡司：王星越、吳佳怡
播出平台：愛奇藝
集數：24集
《暗影偵探》背景設於1930年代的上海灘，女大生宿舍發生離奇死亡案，中央巡捕房探長關岑（王星越 飾）與熱愛偵探小說的陸以真（吳佳怡 飾）因此相識。兩人在追查真相的過程中，發現此案牽扯出17年前的女童綁架案。兩年後，陸以真成為女警，關岑成為上司，兩人重啟女童拐賣案，逐步揭開迷霧與噩夢。
2025年十二月陸劇推薦3：《即刻上場》
🍿《即刻上場》線上看推薦：
開播時間：11月29日
主演卡司：胡先煦、周依然、何藍逗、加奈那、李樂、黃婷婷
播出平台：WeTV
更新時間：會員每日更新1～2集。
集數：24集
《即刻上場》講述君安律師事務所首次啟動「識君計畫」，七位實習生經過嚴苛選拔後，進入北京總部，展開三個月的職場挑戰。隨著案件類型增多，他們逐步以律師身分直面真實社會、人性與人生困惑。最終，實習生們領悟到淘汰與勝利皆非終點，重要的是，對法律的熱愛與初心。
2025年十二月陸劇推薦4：《天書黎明》
🍿《天書黎明》線上看推薦：
開播時間：11月30日
主演卡司：李宏毅、蘇曉彤、余承恩
更新時間：會員每日更新2集。
集數：30集
《天書黎明》講述少年符生（李宏毅 飾）因醫術非凡，讓百姓對他又愛又怕。他因百醫之死，被誤認為凶手，而城主之女文珏（蘇曉彤 飾）與百戲傳人顧天（余承恩 飾）也捲入其中，三人結伴尋找真相，不料詭異的事件頻發，讓一切變得越來越複雜。
2025年十二月陸劇推薦5：《時差一萬公里》
🍿《時差一萬公里》線上看推薦：
開播時間：12月1日
主演卡司：羅晉、任素汐、周游、胡杏兒、王子川
播出平台：Mango TV
集數：40集
《時差一萬公里》講述曾是人氣財經主播的張冉（任素汐 飾）因不甘於平淡的海外生活，決定回國轉型成搞笑網紅，但沒想到比她更早爆紅的，是做裝修的老公付玉東（羅晉 飾）。夫妻倆一邊開啟「打怪之旅」，一邊找回出初心和愛。
2025年十二月陸劇推薦6：《狙擊蝴蝶》
🍿《狙擊蝴蝶》線上看推薦：
開播時間：12月4日
主演卡司：陳妍希、周柯宇
播出平台：WeTV
集數：30集
《狙擊蝴蝶》講述岑矜（陳妍希 飾）陷入人生低谷時，接到曾資助過的鄉村少年李霧（周柯宇 飾）的求助電話。她陪李霧完成學業，李霧也陪她走出離婚陰霾。兩人在相處中互相影響，也漸漸產生情感，雖雙方曾一度分離，但六年後，在李霧的勇敢下，岑矜終於選擇誠實面對這段情感。
延伸閱讀：
《狙擊蝴蝶》姊弟戀5大高甜場面盤點！周柯宇激吻陳妍希點燃舊情 公主抱、貼身照顧各種寵溺CP感爆棚
2025年十二月陸劇推薦7：《長安二十四計》
🍿《長安二十四計》線上看推薦：
開播時間：12月12日
主演卡司：成毅、劉奕君、王勁松、周奇、佟夢實
播出平台：Netflix
集數：28集
《長安二十四計》講述虎賁衛設計者劉子溫之子謝淮安（成毅 飾）背負滅門血仇，隱忍十多年後，以淮南縣衙主簿身分重返長安。在江湖勢力與朝堂權謀交錯之中，他步步為營、以智制敵，展開一場層層佈局、步步驚心的權謀對決。
延伸閱讀：
2025年十二月陸劇推薦8：《雙軌》
🍿《雙軌》線上看推薦：
開播時間：12月12日
主演卡司：虞書欣、何與
播出平台：愛奇藝
集數：29集
《雙軌》講述姜暮（虞書欣 飾）的父母離婚後，她跟著媽媽長大。成年後，她飛往曼市尋找多年未見的父親與沒有血緣關係的哥哥靳朝（何與 飾）。隨著相處，姜暮和靳朝逐漸走進彼此內心，但卻因一場意外失去聯繫。多年後，他們在南京重逢，也解開當年誤會，最終選擇堅定的在一起。
延伸閱讀：
《雙軌》虞書欣、何與親夠了沒？偽兄妹禁忌愛戀 昏頭吻、衣櫃吻、夢想吻 觀眾招架不住！
2025年十二月陸劇推薦9：《老舅》
🍿《老舅》線上看推薦：
開播時間：12月15日
主演卡司：郭京飛、王佳佳
播出平台：WeTV、愛奇藝
更新時間：會員每日更新1～2集
集數：27集
《老舅》講述小學生二胖最崇拜的人就是自己的老舅，不只聰明，做任何事也都很優秀。但也正因老舅太過聰明，對任何事都有探索欲，所以總三分鐘熱度。老舅不斷嘗試新行業，卻總與成功擦肩而過，在他的築夢路上，家人始終給予他最大的支持，老舅也逐漸明白，親情和友情是他最寶貴的財富。
2025年十二月陸劇推薦10：《啞舍》
🍿《啞舍》線上看推薦：
開播時間：12月17日
主演卡司：高偉光、梁靖康、張淼怡、毛曉慧
播出平台：WeTV
更新時間：會員每日更新1～2集
集數：30集
《啞舍》從未來的古董店老闆畢之（高偉光 飾），與生活在現代的寵物醫生蘇北陸（梁靖康 飾）展開。兩人攜手踏上尋回古董的時空旅程，過程中，他們也建立起深厚的情誼，並學會坦然面對各自的人生。
2025年十二月陸劇推薦11：《驕陽似我》
🍿《驕陽似我》線上看推薦：
開播時間：12月22日
主演卡司：宋威龍、趙今麥
播出平台：Netflix、WeTV
更新時間：會員每日更新2集
集數：36集
《驕陽似我》聚焦在元氣開朗的聶曦光（趙今麥 飾），她在學生時期曾經歷一段酸甜單戀，進入職場後，與轉行光伏產業的職場精英林嶼森（宋威龍 飾）相遇，雖起初有誤會，但對方給她的愛，最終讓她釋懷了過往遺憾，擁抱屬於自己的幸福。
以上就是近期已經定檔的陸劇，將持續更新。
延伸閱讀：
其他人也在看
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 85
王月昏迷緊急開顱！兒簽放棄急救同意書…將再動刀「淚揭最大遺願」
60歲資深藝人王月逾1個月未更新社群動態，今（29）日首度公開原因，透露上月26日在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，足見情況危急。而她在加護病房昏迷5天後順利甦醒，隨後轉回一般病房，如今病榻照也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
超感人女女戀！曹蘭3分半催淚告白劉瑞琪 支持罹癌伴侶變性
温昇豪監製與主演的醫療情感影集《整形過後》，掀起討論潮，最新劇情以「告別、守護與面對死亡」為核心，「温昇豪自揭腦瘤病情」、「曹蘭3分半告白劉瑞琪」哭崩安心亞、「張榕容重返舊愛車禍現場」三大情感主線同步推進，讓不少觀眾直呼「這兩集根本是催淚連擊」、「哭到大便沒有衛生紙」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
林俊傑無預警認愛網紅七七 帶回家見爸媽甜蜜照曝光
金曲歌王林俊傑今（29）日無預警公開認愛小20歲大陸女網紅「七七」，並放上父母和他及女友的合照，引起熱烈討論。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 54
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
《驕陽似我》成年底現偶熱度神話 宋威龍英雄救美趙今麥！卻慘遭吐槽：降智
宋威龍與趙今麥主演的《驕陽似我》開播就受矚目，為平台年底帶來現偶（現代時裝偶像劇）「熱度神話」，相關話題頻頻衝上微博熱搜。不過網友也挖出一些情節太過浪漫、不切實際，吐槽讓人很出戲。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 1
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 80
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 74
年度回顧放榜！【2025韓劇收視榜】TOP 10出爐：《我的完美秘書》暴衝第4、收視冠軍是這部Netflix夯劇
2025剩沒幾天即將結束了，回顧今年一整年有不少優秀的電視劇誕生，而2025年度韓劇收視榜TOP10也出爐！以下榜單排名為扣除掉周末劇與日日劇榜單排名！趕緊一起來看今年韓國電視台播出韓劇的收視榜單排名吧！包括眾多夯劇《暴君的廚師》、《模範計程車3》、《我的完美秘書》等劇全上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前 ・ 6
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 14
58歲「玉女掌門人」開唱需靠助理攙扶 零濾鏡真實樣貌曝
香港藝人周慧敏有著「玉女掌門人」封號，即便已經58歲，依舊維持著凍齡臉蛋及窈窕身材，近來在大陸忙著巡演的她，被發現必須靠著助理攙扶上台，健康狀況疑似亮起紅燈。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
孫淑媚辣成台版Jennie！4字招認保養秘訣 苗可麗體罰翁倩玉嚇到自罵：大逆不道
75歲的國寶級金馬影后翁倩玉相隔47年演出台片《陽光女子合唱團》，28日與陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等主要演員出席首映。翁倩玉因在片中演女受刑人，被飾演戒護科科長的苗可麗要求交互蹲跳50下，苗可麗驚呼自己真的是「大逆不道」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
申敏兒、金宇彬完婚！神仙夫妻兩套婚紗品牌公開，閨蜜孔曉振當年也穿它
從公開戀情到一路相伴至今，申敏兒與金宇彬這段「神仙情侶」的愛情長跑，終於迎來最浪漫的章節，兩人正式完婚的消息一出，對時尚迷來說，最值得細看的一點除了「他們結婚了」，當然不會少了女神在重要時刻到底穿了什麼？這次申敏兒兩套不同風格的婚紗：一套簡marie claire 美麗佳人 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
影／小哈利「3頂尖大學全考上」 伊能靜驕傲誇：就是小學霸
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人庾澄慶及伊能靜的透露兒子小哈利（庾恩利），2023年從紐約大學導演系畢業，而伊能靜先前與兒子合體直播時，也提到他過去考...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 12
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
林俊傑情史盤點！緋聞對象「一字排開全女神」出道22年唯一認愛她
林俊傑（JJ）出道22年首度公開認愛，今（29）日大方分享與小20歲中國網紅「七七」（Annalisa）同框照，女方與他的家人互動自然，外界也解讀雙方關係穩定，晉升「天王嫂」指日可待。回顧林俊傑出道以來情史，曾與「S.H.E」田馥甄（Hebe）、「天氣女孩」林采薇（Yumi）、模特兒陳立泠等人傳出緋聞，感情動向備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40